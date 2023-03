“Ze heeft mijn leven kapotgemaakt”: Britse (22) takelt zichzelf toe met hamer om mannen te kunnen beschuldigen van verkrachting

Een Britse vrouw is veroordeeld tot 8,5 jaar cel omdat ze wilde doen geloven dat ze het slachtoffer geworden was van meedogenloze pooiers. Om haar verhaal kracht bij te zetten, had Eleanor Williams (22) zichzelf onder meer toegetakeld met een hamer. De mannen die ze viseerde, komen gebroken uit deze zaak. Drie onder hen zouden zelfs een zelfmoordpoging ondernomen hebben. Jordan Trengrove belandde als gevolg van de valse beschuldigingen 73 dagen achter tralies. “Ze heeft mijn leven kapotgemaakt”, klinkt het uit zijn mond.

Alle alarmbellen gingen af toen Williams bijna drie jaar geleden zwaargewond teruggevonden werd in een veld in de buurt van haar woning in havenstad Barrow. In een overtuigende Facebookpost legde het toen 19-jarig meisje uit wat haar overkomen was: ze bleek de speelbal geworden van een Aziatische prostitutiebende, die haar drogeerde en onder dwang naar seksfeestjes stuurde. Eén keer werd ze zelfs door “tien mannen tegelijk verkracht”.

Van een dichtgeslagen oog tot stevige blauwe plekken op haar benen en zelfs een half doorgesneden vinger: de foto’s die Williams erbij plaatste, maakten duidelijk dat de bendeleden geen enkele vorm van geweld schuwden.

25.000 euro

Groot-Brittannië verenigde zich in solidariteit: een geldinzamelingsactie leverde ruim 25.000 euro op en Britten trokken massaal de straat op om hun steun te betuigen aan het slachtoffer. Ook complottheorieën vierden hoogtij. Zo werd de politie beticht van een doofpotoperatie. Twee uitbaters zagen de ramen van hun Indiaas restaurant dan weer sneuvelen omdat hun naam op Snapchat circuleerde als mogelijke verdachte.

Volledig scherm De mugshot van Eleanor Williams. © AP

Uiteindelijk bleek echter dat Williams alles zelf in scène gezet had. Bewakingsbeelden toonden hoe zij de hamer waar haar bloed op zat zelf gekocht had. Op momenten dat ze aangaf verkracht te worden bleek ze in veilige omstandigheden te vertoeven, bijvoorbeeld in een hotelkamer met haar zus. De patholoog stelde officieel vast dat de jongedame al haar verwondingen zelf toegebracht had. En de onrustbarende gesprekken op haar gsm? Die bleek ze zelf opgezet te hebben met nietsvermoedende kerels op Tinder en OnlyFans.

Williams viel compleet door de mand toen ze de politie een lijst bezorgde met de namen van 60 slachtoffers die door de bende uitgebuit zouden worden. Toen de politie voor hun deur stond, vielen de meisjes in kwestie uiteraard uit de lucht.

Aansteker

Voor Oliver Gardner, Jordan Trengove en Mohammed Ramzan zouden de gevolgen het meest concreet worden. Zij geven alle drie aan een zelfmoordpoging ondernomen te hebben, nadat ze door Williams aangewezen werden als verkrachter. En dat terwijl ze haar maar vluchtig kenden... Gardner vroeg zelfs enkel op straat of ze een aansteker op zak had.

Trengrove zat door de valse aantijgingen 73 dagen achter slot en grendel. “Ze is in mijn ogen niet streng genoeg gestraft voor wat ze ons aangedaan heeft”, laat hij optekenen. “Al die tijd durfde ik uit schaamte mijn huis niet te verlaten. Mijn gevel werd ook beklad met het woord ‘verkrachter’. Intussen toont zij geen enkele spijt. Ze heeft mijn leven kapotgemaakt.”

Volledig scherm Mohammed Ramzan krijgt in de rechtszaal steun van zijn echtgenote Nicola. © AP

“Modder blijft kleven”

Ramzan werd door Williams omschreven als het grote brein achter de operatie. De zakenman zou haar al sinds haar twaalfde in zijn macht hebben en laten werken hebben in bordelen in Amsterdam en Ibiza. Hij zou haar ook voor 25.000 euro verkocht hebben op een veiling, maar de koper “trok op het laatste moment zijn staart in”.

“Ik heb geen idee hoe ik dit ooit te boven moet komen”, reageerde Ramzan bij Sky News. “De modder blijft kleven, er zijn nog steeds mensen op sociale media die denken dat dit allemaal waar is. Ik was ooit een gerespecteerd zakenman, maar na meer dan 500 doodsbedreigingen zat er niets anders op dan Barrow te verlaten.”

Wat Williams bezield heeft, is ook tijdens het proces niet duidelijk geworden. Ze gaf toe “enkele fouten” gemaakt te hebben, maar bleef wel haar onschuld staande houden. “Ik weet dat het geen excuus is, maar ik was jong en in de war”, klonk het in een geschreven mededeling. “Ik ga niet zeggen dat ik schuldig ben, maar het spijt me dat ik zo veel problemen veroorzaakt heb in Barrow. Als ik op voorhand wist wat de gevolgen waren, zou ik die Facebookpost nooit geplaatst hebben.”