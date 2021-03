“Ze had vele dromen, maar ze kruiste het pad van haar moordenaars”: hartbrekende getuigenis van moeder van Alisha (14) tijdens witte mars

Na de gruwelijke dood van de 14-jarige Alisha , die door twee schoolgenoten toegetakeld in de Seine werd gegooid, hebben ruim 2.000 mensen een stille tocht gehouden voor het slachtoffer. De getuigenis van de moeder van het meisje op het einde van de witte mars ging door merg en been.

De tocht in de Parijse voorstad Argenteuil begon zondagmiddag bij de school van Alisha en de verdachten om te eindigen aan de oevers van de Seine, waar het meisje de dood vond.

“Ze was erg gelukkig op school, ze was een heel goede leerling. Ze was vooral een geweldig meisje, erg aardig en behulpzaam. Bovendien was ze mijn beste vriendin en hielp ze me thuis veel. Ze was erg close met haar familie”, vertelde Alisha’s moeder geëmotioneerd.

Volledig scherm De moeder van Alisha, omringd door familie tijdens de witte mars © Photo News

“Ik kan niet vatten wat me overkomen is, het houdt me wakker ‘s nachts. Ik voel me eenzaam, een deel van me is afgescheurd. Niets zal nog hetzelfde zijn. Alisha had dromen, ze had haar hele leven voor zich om ze waar te maken, maar ze kruiste het pad van haar moordenaars”, zei de moeder.

Overstuur

De vader van het meisje vertelde dat hij “overstuur” was. “Het is mijn dochter Alisha, ze is er niet meer. Het zou jouw dochter kunnen zijn, jouw zus”, zei hij vooraleer hij een minuut stilte vroeg ter ere van zijn dochter.

Volledig scherm De familie van Alisha, omringd door ruim 2.000 mensen tijdens de witte mars. © Photo News

Het lichaam van Alisha was maandagavond, kort na de moord, ontdekt in de Seine in de buurt van Parijs. De jongen en het slachtoffer zouden kort een relatie hebben gehad, maar daarna werd de jongen verliefd op het 15-jarige meisje. Het kwam tot een ruzie, en Alisha werd in een hinderlaag gelokt. Ze werd geschopt en geslagen. De twee verdachten gooiden het meisje in het water. Ze was niet bewusteloos, maar ook niet in staat zich te bewegen, aldus justitie. Ze is waarschijnlijk verdronken. Haar lichaam vertoonde talrijke blauwe plekken.

Het lot van Alisha veroorzaakte verontwaardiging in Frankrijk. De verdachten, een jongen en meisje van 15 jaar, worden beschuldigd van moord. Zij kunnen 20 jaar cel krijgen.

Volledig scherm Ruim 2.000 mensen hielden een stille tocht om Alisha te eren. © AFP

