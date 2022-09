Ze ging joggen en kwam nooit meer thuis: ontvoering kleindochter Amerikaans miljardair eindigt in drama

De ontvoering van een erfgename uit een steenrijke Amerikaanse familie is geëindigd in een drama. Kleuterjuf en moeder van twee zonen Eliza Fletcher (34) verdween vrijdag toen ze in alle vroegte ging joggen in Memphis. Gisteravond meldde de politie dat er na dagenlang zoeken een lichaam gevonden was. Vanmiddag kwam de bevestiging dat het om de vermiste vrouw ging.

Het was de echtgenoot van Eliza die vrijdagmorgen om 7.45 uur alarm sloeg toen zijn vrouw maar niet thuiskwam van haar ochtendloopje.

Eliza bleek voor het laatst gezien toen ze rond 4.30 uur aan de Universiteit van Memphis passeerde. Op beelden van beveiligingscamera’s was te zien hoe een man uit een donkere SUV stapte op het moment dat Eliza de wagen voorbijliep. Hij stormde op haar af en dwong haar op de passagiersstoel. “Er leek sprake te zijn van een gevecht”, is te lezen in de gerechtsdocumenten die de krant ‘The New York Times’ kon inkijken.

Verdachte

Zondag slaagden de ordediensten erin om een verdachte (38) op te pakken. C.A. werd aangeklaagd voor gewelddadige ontvoering en knoeien met bewijsmateriaal. Hij reed met de wagen die gebruikt werd bij de ontvoering en werd enkele uren later door een getuige gezien terwijl hij de auto aan het poetsen was.

Volledig scherm Verdachte C.A. © AP

Die getuige vertelde dat de verdachte - die voor een schoonmaakbedrijf werkt - de binnenkant van de wagen met vloerreiniger onder handen aan het nemen was en dat hij zich “vreemd gedroeg”. C.A. stond voor het huis van zijn broer geparkeerd. Die laatste werd ook opgepakt, maar zou volgens de politie niets met de ontvoering te maken hebben. Hij wordt beschuldigd van het bezit van drugs en wapens. Ook de broer van C.A. vond dat de man zich “erg vreemd” gedroeg. Hij waste ook zijn kleren in de gootsteen van zijn broer.

Volgens de gerechtsdocumenten zou Eliza Fletcher zwaargewond geraakt zijn bij de ontvoering. “Daar gaan we van uit en het wordt ook ondersteund door de feiten en de fysieke bewijzen”, staat er. “Het is ook waarschijnlijk en af te leiden uit getuigenverklaringen dat de verwondingen sporen, bijvoorbeeld bloed, hebben achtergelaten in het voertuig dat de verdachte heeft schoongemaakt.”

Een toevallig passerende fietser hielp mogelijk mee het net rond C.A. te sluiten. Hij vond de smartphone en een flesje water van Eliza Fletcher en bezorgde die aan haar familie, die ze op haar beurt aan de politie gaf. De fietser vond ook een paar schoenen van het merk Champion in de buurt. Daarop werd DNA gevonden van C.A. Op videobeelden was ook te zien dat de verdachte de schoenen de avond voor de ontvoering droeg.

Toen de telefoongegevens van C.A. onder de loep genomen werden, bleek dat zijn smartphone in de buurt was geweest van de plaats waar Eliza Fletcher in de donkere SUV geduwd was. Volgens de gerechtsdocumenten weigerde de verdachte echter te zeggen waar de ontvoerde vrouw was.

Lichaam

Gisteravond maakte de politie van Memphis bekend dat er een lichaam gevonden was in de buurt van de woning van de broer van C.A. De identiteit en de doodsoorzaak werden nog onderzocht. Verschillende bronnen van lokaal televisiestation ‘WHBQ-TV’ (Fox) meldden vanmiddag dat het om de verdwenen vrouw ging en dat is intussen officieel bevestigd door de politie.

Door de nieuwe ontwikkeling werd nog een moordbeschuldiging toegevoegd aan de aanklachten tegen C.A. Het is nog niet duidelijk hoe Eliza precies werd omgebracht. De verdachte gaf bij zijn eerste bezoek aan de rechter aan dat hij noch de borgtocht van een half miljoen euro, noch een advocaat kan betalen.

Opmerkelijk: hij heeft al een soortgelijk misdrijf op zijn actief. Hij werd in 2001 veroordeeld tot 24 jaar cel voor een gewelddadige kidnapping en overval, maar kwam in november 2020 vervroegd vrij.

Filantroop

Eliza was de kleindochter van miljardair en filantroop Joseph Orgill III, de man achter distributiebedrijf Orgill Inc. Dat is volgens zakentijdschrift ‘Forbes’ het grootste onafhankelijke distributiebedrijf van de Verenigde Staten in de sector van hardware en verbouwing. Het stelt ruim 5.500 mensen te werk. Vorig jaar draaide het een omzet van 3,2 miljard euro. Joseph (80) stierf in 2018 en Eliza is een van de erfgenames van het familiefortuin.

De familie zelf is heel vooraanstaand in Memphis. Toen Eliza in 2014 trouwde met haar man Richard, werden kosten noch moeite gespaard. Volgens experten was er “nooit eerder zo een huwelijk geweest in Memphis”.

Haar familie loofde na haar verdwijning nog een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip die zou zorgen dat Eliza veilig en wel gevonden werd.

