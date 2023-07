"Ze dreigen mijn keel over te snijden en mijn kinderen te vermoorden": de hel van man met zelfde naam als agent die Nahel doodschoot

Zijn leven veranderde van de ene op de andere dag. Op 27 juni, na de dood van Nahel, postte een internetgebruiker informatie over de identiteit van de politieagent die het fatale schot had gelost. 500 km verderop in de Franse Dordogne zag een inwoner, de naamgenoot van Florian M., plots een stroom van haatberichten op sociale netwerken zijn richting uitkomen. Van de hemel recht naar de hel.

De man heeft al tientallen dreigementen ontvangen. “Ze dreigen ermee me neer te schieten, mijn keel over te snijden en onze kinderen te vermoorden. Het is ultragewelddadig en beangstigend”, vertelt de man aan het Franse dagblad ‘Sud Ouest’. De familievader besloot de volgende dag een klacht in te dienen.

Er werd meteen een onderzoek gestart om de daders te vinden. Zij riskeren twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro. De 20-jarige internetgebruiker die initieel de identiteit van de politieagent onthulde en aanzette tot haat, werd al veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk.

Maar voor de onfortuinlijke man uit de Dordogne is het al te laat. Zijn huis wordt gesurveilleerd en de pauzeknop van zijn sociale media is noodgedwongen ingedrukt. De calvarie van de man en zijn gezin is nog niet ten einde.

KIJK. Agenten aangevallen met mortiergranaten in Lyon na de dood van Nahel (17)

“De eerste dagen ging het helemaal niet goed. Ik heb drie nachten niet geslapen”, vertelt zijn echtgenote aan ‘Sud Ouest’. “Ik weet niet hoe het met de vrouw van de echte politieagent gesteld is, maar ik vraag me af hoe ze het hoofd boven water kan houden”, zegt ze. “Ondertussen hebben sommige mensen zich ingebeeld dat de agent niet in hechtenis zit, maar verborgen zit in de Dordogne. Het is allemaal onwerkelijk.”

In afwachting van een proces wil de naamgenoot uit de Dordogne dat de belaging stopt en dat men hem met rust laat. “Dit is meedogenloos. Het is domheid. Je moet mensen die dit doen, uitleggen dat het compleet zinloos is.”