“Ze deden zich voor als vluchtelingen uit Oekraïne”: negen IS-terroristen opgepakt in Nederland en Duitsland, ook huiszoekingen in ons land

De Nederlandse en Duitse veiligheidsdiensten hebben donderdag negen personen aangehouden op verdenking van terrorisme. Ze worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag uit te voeren. Volgens informatie van Duitse media kwamen de verdachten met vervalste papieren vanuit Oekraïne naar Duitsland na de invasie van Russische troepen en deden ze zich voor als oorlogsvluchtelingen. Ook in ons land vonden huiszoekingen plaats, meer bepaald in Verviers en regio Luik, zo weet ‘RTBF’.

In Nederland werden een 29-jarige man uit Tadzjikistan en een 31-jarige vrouw uit Kirgizië aangehouden. De twee verblijven sinds 2022 in Nederland. De vrouw is in een woning in Breda aangehouden, de man is opgepakt in Eindhoven. De man die lid is van IS en had de opdracht gekregen een aanslag te beramen, zo achterhaalden de veiligheidsdiensten. “De plannen waren nog niet concreet, maar het Openbaar Ministerie vond ze serieus genoeg om in te grijpen”, staat te lezen in een verklaring. De man had contact met de verdachten die wonen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

In het Duitse onderzoek zijn donderdag zeven verdachten opgepakt omdat ze een aanslag zouden voorbereiden. De aanhoudingen werden gedaan in onder meer Düsseldorf, Gladbeck en Gelsenkirchen. Daar ging het volgens de Duitse autoriteiten om mannen van tussen de 20 en 45 jaar uit Tadzjikistan, Kirgizië en Turkmenistan. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten onderhielden ze contact met de Afghaans-Pakistaanse tak van IS.

“De zeven verdachten kennen elkaar al langer en delen een radicaal islamitisch gedachtegoed. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in het voorjaar van 2022 reisden ze vrijwel gelijktijdig daarvandaan naar Duitsland”, meldt de Duitse justitie. “Eind juni 2022 vormden ze een terroristische organisatie in Duitsland met als doel spraakmakende aanslagen in Duitsland te plegen in de geest van IS.”

De Duitse inlichtingendienst volgde de groep al maanden, zo schrijven Duitse media.

Teruggekeerde IS-vrouw

Het Duitse ‘Bild’ meldt eveneens dat de Tadzjieken zich zouden hebben voorgedaan als oorlogsvluchtelingen. Ze gebruikten vervalste papieren toen ze via Oekraïne naar Duitsland kwamen. Een vrouw van een van de Tadzjieken zou een teruggekeerde IS-vrouw zijn.

Volgens de Duitse autoriteiten maakte de in Nederland gearresteerde man ook deel uit van deze organisatie. De groep zou al hebben gesproken over Duitse doelen, verkenningen hebben uitgevoerd en hebben geprobeerd wapens te bemachtigen. Zes van hen zamelden sinds april vorig jaar ook geld in voor IS.

Beide verdachten in Nederland worden op vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat de verdachten alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Volgens een woordvoerster van het OM worden ze in Nederland vervolgd en zullen ze niet worden overgeleverd aan Duitsland.

Huiszoekingen in ons land

De politie was deze donderdagmorgen in groten getale aanwezig in Verviers, melden getuigen. Alexandre Loffet, schepen en waarnemend burgemeester van Verviers, werd op de hoogte gebracht van dat de Rue de Dison zou worden afgesloten tussen 06.00 uur en 06.20 uur “om de federale politie in staat te stellen huiszoekingen uit te voeren”. Meer details kon de Loffet vanmorgen niet geven, meldt ‘RTBF’.

“Dit is een dossier van het federaal parket”, geeft zijn woordvoerder Eric Van Duyse aan die verduidelijkt dat “er drie huiszoekingen zijn uitgevoerd, twee in Verviers en een in de regio Luik”. Het federaal parket, belast met terrorismezaken, wenst niet te communiceren over mogelijke arrestaties in België.

De interventie van de Belgische politie houdt verband met de operaties die gelijktijdig in Nederland en Duitsland worden uitgevoerd.