Zatterik slingert met 144 km/u over Engelse snelweg: “Zou jij met zo’n bestuurder de weg willen delen?”

Lang moet je niet zoeken. Het is de bestuurder van de SUV die pal voor de politie rijdt, die te diep in het glas heeft gekeken. Zijn voertuig slingert van links naar rechts over alle drie de rijstroken. Aan het einde van het filmpje wordt een aanrijding met een andere wagen nipt vermeden. Niet alleen is de bestuurder ladderzat, hij heeft ook een te zware voet. Volgens de Engelse politie scheurde de man meerdere keren met 144 kilometer per uur over de rijbaan.