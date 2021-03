Zaterdag uitvaart vermoorde Ichelle (29), Antwerpse Sandra H. nog tot eind mei in voorarrest

Na de afscheidsplechtigheid in vergadercentrum Mauritshof in IJzendijke begeleidt de familie de kist naar het crematorium in Terneuzen. In enkele straten in IJzendijke kunnen mensen langs de weg gaan staan om de familie te steunen en Ichelle te herdenken. Bezoekers wordt gevraagd een gekleurde bloem mee te nemen. Op de route die de rouwstoet aflegt, is het dragen van mondmaskers verplicht.

Ichelle van de Velde die in Oostburg een naaiatelier open hield, werd sinds december 2020 vermist. Zoekteams van de politie troffen in februari het in stukken gesneden lichaam aan in het Uitwateringskanaal bij Retranchement. Volgens de recherche lag ze daar niet sinds haar vermissing medio december. Waar Ichelle in de eerste weken daarna was, wordt nog onderzocht.

Volledig scherm De naar Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse Sandra H. (44). © RV

De naar Zeeuws-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse Sandra H.(44) is de enige verdachte in de zaak. Ze werd nog voor de vondst van het lichaam in haar huis in Aardenburg opgepakt.

In Oostburg baatte ze een spiritueel winkeltje uit waar ze magie- en reinigingssessies organiseerde. Dat pand ligt naast het naaiatelier van Ichelle. Het latere slachtoffer was een van de weinigen waarmee ‘spirituele heks’ Sandra H. contact had. Over de exacte doodsoorzaak is nog niets bekend.

Begin maart zocht de Nederlandse politie enkele dagen in en om de woning van Sandra H. in Aardenburg en in haar winkel in Oostburg. Tegenover onze collega’s van de Provenciale Zeeuwse Courant (PZC) wilde het Openbaar Ministerie (OM) enkel kwijt dat het om ‘nader sporenonderzoek’ ging. Uit de achtertuin werd toen water weggepompt. Het OM hield de lippen stil waarom het onderzoek nodig was.

Het voorarrest van Sandra H. is eind februari met negentig dagen verlengd. Negentig dagen is de maximale termijn dat een verdachte in Nederland kan worden vastgehouden. Daarna moet de strafzaak in principe voor een eerste keer voor de rechtbank komen. Volgens haar advocaat ontkent ze betrokken te zijn bij de dood van Ichelle.

