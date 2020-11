Zaterdag ‘Million MAGA March’ in Washington, maar of er ook miljoen aanwezigen zullen zijn?

Boze aanhangers van Donald Trump worden morgen in de hoofdstad Washington DC verwacht. Ze beloven een megamanifestatie om de president te steunen in zijn weigering de verkiezingsuitslag te aanvaarden.

Het zijn voornamelijk extreemrechtse organisaties, complotdenkers en internettrollen die oproepen naar Washington te komen voor een zogenoemde ‘Million MAGA March’. De letters 'MAGA’ staan voor Trumps favoriete slogan ‘Make America Great Again’. De naam van de manifestatie verwijst ook naar de ‘Million Man March’ van 25 jaar geleden toen honderdduizenden voornamelijk zwarte Amerikanen protesteerden tegen economische en sociale achterstelling.

Een bont gezelschap belooft Donald Trump een hart onder de riem te steken. Groepen als Oath Keepers (een extreemrechtse militie die zegt de grondwet te verdedigen ‘tegen binnenlandse en buitenlandse vijanden’), Three Percenters (die zeggen op te komen voor het recht wapens te dragen en wars zijn van bemoeienis van de federale staat in lokale aangelegenheden), Infowars-aanhangers (het complottheorieplatform van de beruchte Alex Jones) en Groypers (blanke nationalisten die actief zijn op internet) beloven zich te laten zien. Samen met zoveel mogelijk verbitterde Trump-kiezers voor een gezamenlijke ‘Stop the Steal’- demonstratie, zo hopen de organisatoren. Daarmee wordt het vermeende stelen van stemmen door de Democraten bedoeld, zoals Donald Trump meer dan eens heeft beweerd. Serieuze bewijzen daarvoor zijn overigens nog niet geleverd.

In berichten in de sociale media worden honderdduizenden medestanders aangekondigd. In het verleden liepen dergelijke ambitieuze aankondigingen van massaprotesten van extreemrechts meestal met een sisser af. Tegendemonstraties waren vaak groter.

De organisaties die nu oproepen te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag weten zich inmiddels gesteund door de uitgesproken Fox News-presentator en Trump-bewonderaar, Sean Hannity. Ook Enrique Tarrio, de voorzitter van de nationalistische militie Proud Boys is van de partij. Net als Jack Posobiec, een man die veel energie heeft gestoken in ‘Pizzagate’ ofwel de populaire samenzweringstheorie over hooggeplaatste pedofielen en vampierachtige types die bijeen zouden zijn gekomen in een pizzeria in Washington. Dat gerucht leidde tot een aanval op het restaurant door een man die kinderen wilde bevrijden die volgens Posobiec in de kelder gevangen werden gehouden. Het restaurant had geen kelder. En ook Infowars-oprichter Alex Jones leidt een ‘karavaan’ gelijkgestemden uit Texas die vandaag in Washington moeten aankomen, aldus de The Washington Post.

Trumps campagneadviseur Jason Miller liet gisteren in een tweet weten blij te zijn met de steun voor de president. Witte Huis-woordvoerster Kayleigh McEnany zei een ‘vrij grote opkomst’ te verwachten. Maar Angelo Carusone, president van Media Matters, een progressieve groep die conservatieve media in de gaten houdt, ziet vooral een plan om chaos te creëren. Volgens hem zal in Washington de vaak onzichtbare online-verbittering van teleurgestelde Trump-aanhangers een gezicht gaan krijgen.

Proud Boys in gebed voorafgaand aan een pro-Trump-demonstratie in september in Portland (Oregon).

Geen van de organisaties die oproepen naar de hoofdstad te komen zou een vergunning hebben aangevraagd. De politie maakt zich op voor overwerk, want inmiddels wordt ook een reeks anti-Trump-bijeenkomsten voorbereid waarbij naar verwachting ook Antifa aanwezig zal zijn. De organisatie Refuse Fascism roept op te protesteren tegen ‘de pogingen van het Trump-regime om de verkiezingen te kapen'.

De Democratische burgemeester Muriel E. Bowser heeft laten weten dat haar ambtenaren nauwlettend de sociale media volgen om eventuele problemen voor te blijven. Bowser waarschuwde bezoekers van buiten alvast geen vuurwapens naar de stad te brengen. Washington DC heeft strengere regels dan andere plekken in het land.

Een aanhangster van Donald Trump in Philadelphia eiste zondag dat enkel de "legale stemmen" worden geteld.

Deze tegenstandster laat zien wat ze van de Trump-aanhangster vindt. (1/2)

Deze tegenstandster laat zien wat ze van de Trump-aanhangster vindt. (2/2)

Een die hard-Trump-supporter toont zijn recente t-shirt.

