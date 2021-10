Zat Nederlander onterecht in de cel voor moord? Na jarenlang zwijgen wordt naam van Belg geroepen in rechtszaal: “Dit kan je niet verzinnen”

Onverwachte wending in een moordzaak in Nederland: tijdens de rechtszaak in hoger beroep rond de moord op Sven Prins (30), werd plots een naam geroepen van een mogelijk nieuwe verdachte. Het zou gaan om een man uit België. Dat meldt 1Limburg. Het Nederlandse gerecht bekijkt of de man iets te maken had met de fatale schietpartij in 2015. Drie mannen werden al veroordeeld voor de moord - één van hen mogelijk onterecht, zo blijkt nu. “Dit is zo’n bijzondere samenloop van omstandigheden. Dat is gewoon filmmateriaal.”

Sven Prins (30) werd in september 2015 na een achtervolging in het Nederlandse Brunssum doodgeschoten met meerdere salvo’s uit een AK47 - een automatisch vuurwapen. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij in de rug geschoten. De man bij wie Prins in de auto zat, kon ontkomen.

De moord op Sven Prins zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie in het Limburgse drugscircuit, waarbij ook het slachtoffer al eens zou hebben geschoten.

Dertig jaar cel

Drie mannen uit Brunssum werden in 2018 veroordeeld voor de schietpartij. Schutter Jurandy T. (36) kreeg levenslang. Medeverdachten Xionel B. (43) en Sergio K. (31) kregen dertig jaar cel.

Sinds zijn arrestatie in 2016 heeft Sergio K. altijd volgehouden dat hij helemaal niet bij de schietpartij betrokken was. Hij zei te weten wie er wél bij was toen Sven Prins werd geliquideerd, maar de naam van die persoon heeft hij nooit willen noemen. “Mijn cliënt zit vast, die persoon is vrij. Hij vreesde voor het welzijn van zijn familie als hij een naam zou noemen”, legt Sergio’s advocaat Mark Nillesen uit.

Jurandy T., die wel bekende te hebben geschoten met de kalasjnikov, zei dat het klopt dat K. niet in de auto zat en dat die dus onterecht werd veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij kon geen namen geven, maar gaf wel een beschrijving van de man.

Justitie deed de verklaring eerder af als “ongeloofwaardig”. “Het lijkt erop dat is getracht om achteraf een alibi te verstrekken.”

Naam uitgeschreeuwd

Pas sinds vorige maand kwam een andere persoon in het vizier. Toen begon het hoger beroep in de zaak. Tijdens een zitting op 20 september - vlak nadat de strafeisen klonken - werd er geroepen vanuit de zaal. Toen klonk de naam van de persoon die bij de liquidatie betrokken zou zijn geweest, meldt 1Limburg.

Quote Toen is een familielid van Sergio K. opgestaan en heeft die die naam geroepen. Een naam die al jaren verborgen wordt gehouden.

“In de rechtszaal werd Sergio K. - die al jaren claimt dat hij niet aanwezig was bij de liquidatie - nog één keer gevraagd wie er dan wel bij was. Daar wilde hij niets op zeggen. Toen is een familielid van Sergio K. opgestaan en heeft die de naam geroepen. Een naam die al jaren verborgen wordt gehouden”, vertelt misdaadverslaggever Bas Dingemanse die de zaak opvolgt voor 1Limburg aan HLN.

Het ging om Hassan K., Orhan voor vrienden en ook beschreven als ‘de Turk’. Sergio K. zou inmiddels zelf bevestigd hebben dat dit de naam was die hij niet wilde noemen.

Spleetje tussen de tanden

Op basis van de naam en de beschrijving van schutter Jurandy, kon het gerecht een mogelijke verdachte identificeren in België. De man zou in ons land een stevig strafblad hebben met wapenfeiten en geweldsdelicten, aldus Dingemanse.

“Hij zou een tijdje in Nederlands Limburg hebben gewoond, maar komt met name terug in de strafregisters in België. De politie kent hem ook bij zijn bijnaam, Orhan, en zo noemden de veroordeelden uit deze zaak hem ook”, vertelt Dingemanse.

Uiteindelijk bleek niet alleen de naam, maar ook de beschrijving van het uiterlijk van de man doorslaggevend. “Orhan heeft nogal een generieke Turkse achternaam. Vooral opvallend in de beschrijving van de man was het spleetje tussen de tanden: met alle beschrijvingen die werden gegeven - bijvoorbeeld ook dat spleetje - kon men toch een persoon identificeren.”

Nieuw onderzoek

Door de nieuwe informatie werd het onderzoek naar de liquidatie van Sven Prins heropend, bevestigt een justitiewoordvoerder tegenover 1Limburg. De timing van het nieuwe onderzoek is opvallend; de zaak was zo goed als afgerond.

Quote Hier dreigt een man dertig jaren cel - bijna levenslang - te krijgen in een heel dun dossier, en te elfder ure komt deze informatie op tafel. Dat is gewoon filmmateri­aal.

“Sterker nog: eind september kwamen alle advocaten aan de beurt om te pleiten - de laatste stap in het proces - maar één advocaat kon toen niet aanwezig zijn. Daarom kwam hij nu maandag aan de beurt. Als hij eerder tijd had gevonden, dan was deze zaak al afgerond. Dit is zo’n bijzondere samenloop van omstandigheden. Dat kan je niet verzinnen”, verduidelijkt Dingemanse. “Hier dreigt een man dertig jaren cel - bijna levenslang - te krijgen in een heel dun dossier, en te elfder ure komt deze informatie op tafel. Dat is gewoon filmmateriaal.”

Maandag vind nog een zitting plaats. Dan worden de verdachten in het proces verder verhoord over Hassan K. Pas indien er voldoende bezwarend materiaal is, kan de man mogelijk worden opgespoord en gearresteerd. Als hij wordt aangeklaagd, zou het proces overgedaan moeten worden en zou Sergio K. in dat geval vrijuit kunnen gaan.

