Zara (19) zoekt KLM-piloot die haar hielp landen in Zuid-Korea

De 19-jarige Zara Rutherford, die als jongste vrouw ooit solo de wereld rondvliegt, is zaterdag aangekomen in Zuid-Korea. Maar om daar te kunnen landen kreeg de Vlaams-Britse tiener boven de Japanse Zee hulp van een ‘barmhartige’ KLM-piloot. Die zorgde ervoor dat ze contact kon leggen met de luchtverkeersleiding, nadat ze met haar eigen radio geen verbinding tot stand wist te brengen.

De KLM-piloot van vlucht KLM 868 die in de buurt was van Rutherford, stuurde haar berichten door naar de luchtverkeersleiders en hielp haar met het vinden van de juiste frequenties. “De piloot was uitermate vriendelijk en behulpzaam”, laat Rutherford weten op haar Facebookpagina, waar ze bijna 20.000 volgers heeft. Ze noemt hem de ‘barmhartige samaritaan’ en plaatste een oproep om de piloot in kwestie te vinden, zodat ze de piloot persoonlijk kan bedanken.

Rutherford begon haar wereldrecordpoging halverwege augustus in Kortrijk. Daarvandaan vloog ze in haar ultralicht sportvliegtuigje naar Schotland, om vervolgens IJsland, Groenland, Canada en de Verenigde Staten aan te doen en daarna verder te vliegen naar Colombia.

De vliegroute

Langs de Amerikaanse westkust is ze weer richting het noorden gereisd. Vanuit Alaska is Rutherford naar Rusland overgestoken en inmiddels is ze dus in Zuid-Korea aangekomen. Via onder meer Indonesië, India en het Midden-Oosten wil ze weer naar België terugkeren.

Rutherford staat er helemaal alleen voor, er is ook geen volgvliegtuig. Het huidige Guinness World Record is in handen van de Amerikaanse Shaesta Waiz die 30 was toen ze in 2017 haar solotoer volbracht.

