Zambia is technisch failliet

46 jaar na bomaansla­gen op pubs in Birmingham: man (65) opgepakt

16:09 Bijna 46 jaar na de bomaanslagen op twee pubs in de Engelse stad Birmingham, waarbij 21 mensen om het leven kwamen, hebben de speurders een man opgepakt. Een antiterreureenheid arresteerde de 65-jarige woensdag in zijn appartement in Belfast.