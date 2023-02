Zal Oekraïne westerse tanks ontvangen voordat het gevreesde Russische offensief losbarst?

Dat Oekraïne dringend extra wapens nodig heeft om het Russische leger het hoofd te bieden, staat buiten kijf. Zeker nu Rusland al in het oosten van Oekraïne aan een nieuw offensief is begonnen, neemt de druk razendsnel toe. Hoewel verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië, hebben beloofd om legertanks en andere wapens naar Oekraïne te sturen, laten de leveringen van de tanks op zich wachten. Wanneer mag Kiev de bijstand verwachten? En zullen de wapens arriveren voor het gevreesde Russische offensief losbarst?

Er is al enkele weken sprake van een dreigende nieuwe aanval van het Russische leger. Volgens experten zou die plaatsvinden rond 24 februari, de éénjarige verjaardag van de oorlog. Anderen, onder wie NAVO-baas Jens Stoltenberg, beweren dat het offensief reeds van start is gegaan. Onder meer rond Bachmoet en in de provincie Loehansk lijkt de aanval al ingezet.

De vraag naar extra wapens klinkt daarom steeds luider. Zo herhaalde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorige week tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ons land dat Oekraïne enkel weerstand kan bieden aan de Russen als het land over voldoende wapens, waaronder ook gevechtsvliegtuigen, beschikt. De Britten zijn alvast van plan om Kiev vliegtuigen te bezorgen en Nederland overweegt het. Polen heeft gezegd dat het F-16's wil leveren als ook andere NAVO-lidstaten dat doen. Ons land ziet dat daarentegen niet zitten. België heeft al zijn gevechtsvliegtuigen volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) nodig.

Op tanks kan Oekraïne alvast rekenen. Maar de vraag is of die tanks wel op tijd zullen arriveren. Dat wil zeggen: vóór het nieuwe Russische offensief het Oekraïense leger op de knieën dwingt. Verwacht wordt dat Moskou minstens 200.000 extra soldaten zal mobiliseren. Dat brengt het totaal op meer dan een half miljoen. Volgens experten staat Oekraïne dan ook voor een ware race tegen de klok. Zo beweert de invloedrijke denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) dat de Russen nog zeker tot in de zomer zullen oorlogvoeren.

KIJK. Professor Internationale Politiek David Criekemans (UA) over nieuw Russisch offensief: “Russen bekijken mogelijkheden”

Wanneer mag Oekraïne tanks verwachten?

Eind januari zei Alex Chalk, een topfiguur binnen het Britse defensieministerie, dat de Challenger 2-tanks eind maart in Oekraïne zouden arriveren. Enkele dagen later stelde de Britse minister van Defensie Ben Wallace dan weer dat de tanks “in mei, of ten vroegste rond Pasen”, zouden worden geleverd. Maar dat is voor Oekraïne al vrij laat. Als zou blijken dat het Russische offensief zoals voorspeld eind deze maand losbreekt, heeft Kiev het extra oorlogsmateriaal uiteraard vroeger nodig.

Duitsland geeft een gelijkaardig tijdschema. Defensieminister Boris Pistorius voorspelt dat het ongeveer drie maanden zal duren vooraleer de Duitse Leopard 2-tanks Oekraïne zullen bereiken. Hij verwacht de eerste levering eind maart of begin april.

De Verenigde Staten zien de toekomst minder rooskleurig in. Zo zei een woordvoerder van het Pentagon eerder deze maand dat de levering van de Amerikaanse M1 Abrams-tanks “nog maanden gaat duren”. Oekraïne zou de tanks tegen de zomer ontvangen, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Dit is de Leopard 2-tank

Trainingsprogramma

De timing van de tankleveringen is op z’n minst onvoorspelbaar te noemen. Dat komt enerzijds omdat het niet evident is om de zware oorlogsmachines te vervoeren en aan de frontlinie te krijgen. Anderzijds zijn er lange trainingsprogramma’s aan verbonden. Zo vereisen de meest geavanceerde tanks uit het westen een opleiding voor Oekraïense troepen, die de machines nog nooit hebben gebruikt. Dat proces neemt gewoonlijk maanden, soms zelfs een jaar, in beslag.

Gisteren raakte bekend dat het Duitse leger is begonnen met Oekraïense militairen te trainen in het omgaan met de Leopard-tanks. Vanwege de ernst van de situatie probeert Duitsland de trainingstijd te beperken. Zo zou de opleiding ongeveer binnen de zes weken voltooid moeten zijn. Ook in Polen is het trainingsprogramma al van start gegaan.

Volledig scherm Poolse militairen leren Oekraïense soldaten hoe ze Leopard 2-tanks moeten gebruiken. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.