Zal Kim Jong-un verwachte militaire parade bijwonen? Noord-Koreaanse leider is al meer dan een maand niet meer in het openbaar gezien

Waar zit Kim Jong-un? De Noord-Koreaanse dictator is al 35 dagen niet meer in het openbaar verschenen. Dat leidt opnieuw tot speculatie over zijn gezondheid. Vraag is nu of hij deze week de verwachte militaire parade in de hoofdstad Pyongyang zal bijwonen.

Volgens het Zuid-Koreaanse mediakanaal NK News zou Kim zondag een meeting van het Politbureau hebben gemist en dat zou nog maar de derde keer ooit zijn geweest. De vorige keren waren in juni en september vorig jaar. In het verleden werd er al vaker gespeculeerd over de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider, zeker als hij langere tijd uit de openbaarheid verdween. Volgens NK News was zijn langste afwezigheid tot nu toe er een van veertig dagen, in 2014. Ook in april 2020 en in mei 2021 was hij een tijdje niet te zien in het openbaar.

Het is nu afwachten of Kim Jong-un deze week al dan niet zal verschijnen op de verwachte militaire parade in Pyongyang ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het Koreaanse Volksleger op 8 februari. De parade zou vanavond of morgenochtend van start gaan. Kim zal er naar verwachting de nieuwste apparatuur te showen van zijn alsmaar groter wordende arsenaal aan kernwapens en raketten. Dat nucleaire programma van Noord-Korea is een reden tot bezorgdheid voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten in Azië. Vorige week nog dreigde Noord-Korea met de “meest overweldigende nucleaire kracht” als antwoord op de militaire plannen van de VS om de gezamenlijke oefeningen met Zuid-Korea uit te breiden en meer geavanceerde militaire middelen zoals bommenwerpers en vliegdekschepen in de regio in te zetten.

Vorig jaar vuurde Noord-Korea meer dan zeventig ballistische raketten af. Daar zaten potentiële kernwapens tussen die Zuid-Korea en de VS zouden kunnen treffen. Als vergelding voor de militaire oefeningen van de VS samen met Zuid-Korea voerde Noord-Korea naar eigen zeggen ook gesimuleerde nucleaire aanvallen uit op bepaalde doelen in die twee landen.