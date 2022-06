"Zal het vonnis dat u zal uitspreken ons beter maken?", vraagt advocaat van Salah Abdeslam

Op dag 147 van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben de advocaten van Salah Abdeslam het woord genomen. Abdeslam is de enige overlevende van het commando van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), dat 130 mensen doodde. Hij riskeert levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. “Zal het vonnis dat u zal uitspreken ons beter maken?”, vraagt zijn advocaat Martin Vettes het hof vrijdag.

Het nationale antiterreurparket (PNAT) van Frankrijk vorderde levenslang, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Dat Abdeslam in België en Frankrijk tweemaal een levenslange gevangenisstraf, bovenop 20 jaar cel riskeert, is “veel voor één man, zelfs voor Salah Abdeslam”, meent meester Vettes. “Kan deze man op een dag terugkeren naar de maatschappij of is hij voorgoed verloren?”, vroeg de advocaat zich luidop af. “Ons doel is om u te laten zien waarom de straf die u vraagt, buiten proportie is.”

De 32-jarige Franse Marokkaan uit Sint-Jans-Molenbeek is de broer van Brahim Abdeslam, die zich op 13 november 2015 opblies op de Boulevard Voltaire bij een restaurant. Hij is een jeugdvriend van Abdelhamid Abaaoud, die beschouwd wordt als het brein achter de aanslagen. Op 18 maart 2016, na een klopjacht van vier maanden en slechts enkele dagen voor de aanslagen in Brussel, wordt Abdeslam opgepakt in Sint-Jans-Molenbeek. Sinds het begin van het proces in Parijs, op 8 september 2021, stelt hij zich voor als “strijder van IS”.

Drie misverstanden

Meester Vettes waarschuwde vrijdag voor de mankementen van wat een historisch proces wordt genoemd. “Een historisch proces is niet noodzakelijk een goed proces, het is vaak het tegenovergestelde: het is daarentegen altijd een politiek proces”, stelde hij. In zijn pleidooi trachtte hij drie “misverstanden” de wereld uit te helpen.

Ten eerste zou Abdeslam geen olifantengeheugen hebben: op zes jaar tijd zijn er een paar gaten in zijn geheugen geslagen. Ten tweede zou hij zijn aandeel in de feiten niet geminimaliseerd hebben. En ten derde zou hij destijds niet alles geweten hebben over de plannen van het terreurcommando. De advocaat wees op de belangrijke rol van Salah’s broer, Brahim Abdeslam.

“Onze rol als advocaten bestaat erin om kloven te verkleinen, om te laten zien dat monsters niet bestaan. U oordeelt niet over dieren, niet over duivels, maar over mensen”, stipte meester Vettes aan. “Hij heeft zichzelf niet opgeblazen, geen kalasjnikovs vastgehouden, op geen enkel slachtoffer geschoten dat in de getuigenbank zat, maar hij zal misschien boeten voor de doden”, besloot hij.

Het proces over de aanslagen, waarbij 130 doden vielen, is al bezig sinds september. Op 27 juni krijgen de beschuldigden een laatste keer het woord, waarna de jury zich terugtrekt. Op 29 juni moet duidelijk zijn welke straf de beschuldigden krijgen.