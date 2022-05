Zal Europa het klaarspelen om alle olie en gas uit Rusland te boycotten? “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”

De Europese Commissie wil de import van Russische olie dit jaar geleidelijk bannen, maar hoe haalbaar is dit? “Dit jaar nog een einde maken aan alle toevoer? Dat lijkt me onrealistisch”, zegt energie-expert Joannes Laveyne van de Universiteit Gent.

Tot enkele dagen geleden leek een spoedig olie-embargo ondenkbaar, maar nu komt er toch schot in de zaak. De Europese Commissie wil graag alle olie uit Rusland bannen. Duitsland hield dit eerst nog af, omdat zij heel afhankelijk zijn van Russisch olie en gas. Nu zouden zij toch ook gewonnen zijn voor zo’n volledige boycot.



Maar is dit wel haalbaar? Energie-expert Joannes Laveyne van de Universiteit Gent heeft toch enkele bedenkingen: “Het lijkt me heel moeilijk om dit binnen een jaar geregeld te krijgen. Binnen enkele jaren zou dit zeker haalbaar zijn.” Vooral voor landen zoals Duitsland lijkt het voor Laveyne een grote sprong.

Ook voor België wordt dit geen evidentie, weet Laveyne. “België is inderdaad minder afhankelijk van Russisch gas en olie, maar dat wil niet zeggen dat deze boycot ons minder zal raken. Die prijzen worden namelijk gezet op internationale markten”, zegt hij. “We zitten ook allemaal in hetzelfde schuitje”, merkt Laveyne op. “Wij importeren veel gas uit Denemarken en Nederland, dus we kunnen niet zeggen dat we enkel solidair zijn als er gas naar ons komt. Als Duitsland gas of olie nodig heeft, moeten wij dit bijpassen. Het is en blijft een Europees verhaal. We gaan er enkel geraken met voldoende solidariteit.”

Stijgende prijzen

De vraag is nu of we door deze boycot de prijzen nog verder de hoogte zullen zien ingaan. “De prijsevolutie is moeilijk te voorspellen”, zegt Laveyne. “Het is zeker mogelijk dat de prijzen nog zullen stijgen, maar het hangt vooral af van het overheidsbeleid.” Volgens Laveyne moet Europa een goed uitgewerkt plan presenteren, waarin staat hoe we dit tekort gaan opvangen en hoe we er zullen voor zorgen dat zowel industrie als bevolking niet zonder gas en olie vallen. “De prijsschommelingen die we nu zien, staan ook volledig los van de waarde van het product zelf. Dat is puur marktsentiment”, merkt Laveyne op.

Kortom zal Europa zijn olie en gas elders moeten halen. Daarbij is er een duidelijke verschuiving naar het Westen te merken. “Een groot deel van het gas zal vanuit de Verenigde Staten naar hier gevoerd worden. Ook olie zal meer uit de VS komen”, zegt Laveyne. Daarnaast zal het Midden-Oosten volgens de energie-expert de vraag enorm zien toenemen. “China en India hebben goede deals met Rusland, maar Japan en andere landen zullen ook steeds meer naar het Midden-Oosten kijken”, zegt Laveyne. “Daar gaat het heel heel erg druk worden.”

“Boycot heeft geen zin”

Ondertussen heeft Hongarije al gesteld dat het de Europese boycot van olie en gas niet zal steunen. “We hebben duidelijk gemaakt dat we zo’n voorstel nooit zullen steunen”, aldus de Hongaarse minister Gergely Gulyás. “Aangezien dergelijke besluiten unanimiteit vereisen, heeft het geen zin voor de Europese Commissie om sancties voor aardgas en ruwe olie voor te stellen die de Hongaarse aankopen zouden beperken”, zegt Gulyás.