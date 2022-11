Zal Chinese president Xi Jinping moeten aftreden? "Harde aanpak kan leiden tot ineenstorting van communistische partij”

KIJK. Chinese bevolking protesteert tegen zerocovidbeleid en regering

Politiek activist Wang Dan waarschuwt de Chinese president Xi Jinping om het leger niet te mobiliseren en niet het vuur te openen op de demonstranten, zoals in 1989. “Anders zal de Chinese Communistische Partij (CCP) zeker omver worden geworpen”, schreef Wang op Facebook.

Afgelopen weekend kwamen in meerdere steden in China duizenden mensen op straat om hun ongenoegen te uiten over de strenge corona-aanpak van de regering. Het ging om de grootste protesten in China sinds die van 1989 voor democratische hervormingen, die bloedig werden neergeslagen. De schattingen van het aantal doden toen lopen uiteen van enkele honderden tot enkele duizenden. Wang, die als verbannen politiek activist in de VS woont, was een van de meest zichtbare organisatoren van de protesten.

Volledig scherm Mensen kwamen op straat uit protest tegen de draconische coronamaatregelen van de Chinese overheid. © REUTERS

De activist zei zondag dat de recente protesten tegen Xi Jinping en de CCP “een nieuw tijdperk in China” hebben ingeluid. Hij wees erop dat de wereld misschien niet “klaar” is voor de ineenstorting van de Communistische Partij, maar dat de ontbinding van de Sovjet-Unie “ook van de ene op de andere dag plaatsvond”.

Volgens Wang is de aanhoudende economische onrust de reden waarom het einde van de huidige protesten “anders zal zijn dan in 1989". Hij vertelde aan het Amerikaanse tijdschrift ‘Newsweek’ dat de huidige economie in verval is en dus niet gebruikt kan worden om de legitimiteit van de CCP te bewijzen. “De economische situatie verhindert de CCP om een manier te vinden om de haat van de mensen te verlichten als ze hardhandig optreden.”

Xi Jinping afzetten

De meeste demonstranten klagen over de buitensporige coronaregels, maar sommigen richten hun woede nu dus zelfs op president Xi Jinping, de machtigste leider van China sinds de jaren 80. In een video is te zien en te horen hoe een menigte in Shanghai afgelopen zaterdag scandeerde: “Xi Jinping! Treed af! CCP! Treed af!”

Voormalig diplomaat Roger Garside, die twee keer op de Britse ambassade in Peking werkte, zei tegen het Britse sensatieblad ‘The Sun’ dat deze oproepen de huidige woede in China nog meer tot een keerpunt maken. “Dit is nooit eerder gebeurd sinds het begin van het bewind van de Communistische Partij in China in 1949. Zelfs in 1989 riepen mensen niet nadrukkelijk dat de leider moest ‘aftreden’ of dat de Communistische Partij dat moest doen”, vertelde Garside.

Volgens de diplomaat is er “geen weg terug”. “Door dergelijke politieke eisen te stellen hebben mensen een psychologische en politieke rode lijn overschreden”, zei hij nog. De autoriteiten zullen waarschijnlijk worden bevolen om geweld te gebruiken. Hij is er echter van overtuigd dat sommige agenten zich tegen de CCP zullen keren, “en dan zal ofwel de orde worden verstoord ofwel Xi Jinping door een staatsgreep worden afgezet.”

Ondertussen proberen de Chinese leiders het protest in de kiem te smoren. Massale aanwezigheid van politie heeft in meerdere steden een heropleving van de protesten tegen het strenge coronabeleid verhinderd. In de hoofdstad Peking en metropolen zoals Shanghai, Guangzhou en Hangzhou zijn ordetroepen sinds maandag steeds zichtbaarder op straat.