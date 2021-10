Zakenpartner van Trump-vertrouweling Giuliani deelde Russisch geld uit aan politici om cannabisbedrijven op te zetten

Fransen met inkomen van minder dan 2.000 euro krijgen ‘inflatie­pre­mie’

21 oktober Franse huishoudens met een inkomen van minder dan 2000 euro per maand krijgen in december of januari 100 euro als tegemoetkoming voor de stijgende kosten. Een ‘inflatiepremie’ volgens premier Jean Castex, die dat aankondigde op televisiezender TF1. Het plafond op de gasprijs dat tot april was vastgelegd, wordt verlengd tot eind volgend jaar.