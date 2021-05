Zaakvoerder mondmaskerbedrijf Avrox opgepakt in Cannes

Overheid moet haar eigen gratis mondmas­kers afraden: “We weten niet of ze schadelijk zijn voor uw gezondheid”

24 februari De stoffen mondmaskers die de federale overheid in juni gratis aan alle burgers heeft verdeeld, worden best niet meer gedragen. Dat zegt Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbrouck (sp.a). “Uit voorzorg legt u ze beter even aan de kant.” Er is bezorgdheid dat bepaalde stoffen in de maskers schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het dossier ligt zo gevoelig, dat er al gedreigd werd met processen tegen klokkenluiders.