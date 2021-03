Zaak over moord op Nederlandse journalisten na 39 jaar voor rechter in El Salvador

"17 maart 2021, op de dag dat mijn broer en zijn drie collega's 39 jaar geleden werden vermoord, wordt de zaak heropend in El Salvador en wordt Reyes Mena die de opdracht gaf ze te vermoorden, aangeklaagd", schrijft ze. Kolonel Mario Adalberto Reyes Mena van het Salvadoraanse regeringsleger zat volgens VN-onderzoekers achter de moord.

De zaak wordt behandeld door een rechtbank in het departement Chalatenango. Daar liepen de vier Nederlanders, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag, op 17 maart 1982 in een hinderlaag van het Batallón Atonal. Ze werden doodgeschoten. De journalisten van de Nederlandse publieke omroep IKON werkten aan een reportage over het slepende conflict van leger en overheid van El Salvador met de linkse guerrillabeweging FMLN.