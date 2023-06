Yusuf (78) was één van de zes slachtoffers die gewond raakte bij mesaanval in Annecy: “Ik was een makkelijk doelwit”

Eén van de slachtoffers van de mesaanval in Annecy heeft getuigd bij de Franse krant ‘Le Parisien’. De 78-jarige Yusuf werd donderdag samen met vijf anderen, één volwassene en vier kinderen, neergestoken door de 31-jarige Syriër Abdalmasih H. “Ik denk dat hij mij willekeurig heeft aangevallen. Hij zag een oude man rustig op een bankje zitten, ik was een makkelijk doelwit voor hem”, vertelt de zeventiger, die vooral inzit met de zwaargewonde kinderen. “Ik zag hoe ze naar de ziekenwagen werden gebracht, het was verschrikkelijk.”

De 78-jarige Yusuf Meric, een Turk die al meer dan veertig jaar in Frankrijk woont, liep donderdag lichte verwondingen op bij de mesaanval in de Franse stad Annecy, in het oosten van het land. Naast hem raakten nog een 72-jarige man en vier kinderen tussen de 22 maanden en 3 jaar oud gewond.

De dader, de 31-jarige Syrische asielzoeker Abdalmasih H., was willekeurig mensen beginnen neersteken en had het vooral op kinderen gemunt. Op video’s van de aanval is te horen hoe hij twee keer in het Engels “in de naam van Jezus Christus” zegt tijdens de steekpartij. De politie kon de man uiteindelijk overmeesteren en oppakken.

KIJK. De 31-jarige Abdalmasih H. viel donderdag willekeurig mensen aan in Annecy

Yusuf werd na de aanval ter plaatse behandeld en moest niet naar het ziekenhuis. “Ik weet dat het veel slechter had kunnen aflopen”, vertelt de man aan ‘Le Parisien’. “Gelukkig had ik de goede reflex om de aanvaller een duw te geven.”

“Ik neem het niet persoonlijk”

De zeventiger woont op amper 400 meter van het park aan het Meer van Annecy. Hij gaat er regelmatig naartoe als het mooi weer is. “Dan ga ik met de fiets, zet ik me op een bankje en kijk ik naar de eendjes”, klinkt het. Maar donderdag ging het er niet zo vreedzaam aan toe. “Plots hoorde ik lawaai. Mensen riepen dat iemand een mes had.” Al die tijd bleef Yusuf op zijn bankje zitten. “Ik heb er zelfs niet aan gedacht om mijn fiets te pakken en te vertrekken”, zegt hij.

Maar dat had de man beter wel gedaan, want amper enkele seconden later liep de messentrekker naar hem toe. “Hij probeerde me eerst in mijn buik te steken, maar dan heb ik hem kunnen wegduwen”, vertelt Yusuf. Uiteindelijk kwam de zeventiger er met enkele verwondingen aan zijn arm vanaf. Volgens Yusuf zei de Syriër dingen “die niet te begrijpen waren”. “Ik heb geen religieuze uitspraken gehoord. Ik heb geen idee wat zijn motief was. Ik denk dat hij mij willekeurig heeft aangevallen. Hij zag een oude man rustig op een bankje zitten, ik was een makkelijk doelwit voor hem. Ik geloof dat hij gewoon nog een slachtoffer wou maken. Ik neem het niet persoonlijk”, aldus Yusuf.

De gepensioneerde zit vooral in met de kinderen die zwaargewond raakten. “Ik zag hoe ze naar de ziekenwagen werden gebracht, het was verschrikkelijk”, herinnert hij zich. Yusuf wil de aanval nu vooral achter zich laten. “Ik wil de dader niet de macht geven om mijn leven te verpesten”, besluit hij.

KIJK. Antwerpenaar getuige van mesaanval in Annecy: “Het was horror”