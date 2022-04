Yuri (14): “Ik zag hoe Russische soldaat mijn vader doodschoot in Boetsja”

Op 17 maart was er geen elektriciteit, gas of water meer in Boetsja. Er was een tekort aan basisbenodigdheden in de stad, die een van de eerste was die de Russische troepen innamen, terwijl ze oprukten naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Yuri wou met zijn vader medicijnen en voedsel ophalen. Maar onderweg hield een Russische soldaat hen staande. De vader en zijn zoon staken meteen hun handen in de lucht en zeiden dat ze ongewapende burgers waren.

“Toen draaide mijn vader zijn hoofd mijn kant op, en werd hij neergeschoten... Hij werd twee keer in de borst geschoten, precies waar het hart zich bevindt. Hij viel neer”, vertelt de 14-jarige Yuri. De Russische militair schoot ook op de tiener. Yuri werd geraakt in zijn linkerhand en viel neer. Terwijl hij op de grond lag, vuurde de soldaat opnieuw, in de arm van de jongen. Hij lag op zijn buik en kon niets zien. De soldaat schoot nogmaals en mikte op het hoofd van Yuri. “De kogel ging door mijn kap”, zegt hij aan de BBC.

De militair schoot opnieuw op Yuri’s papa, in diens hoofd. De man was toen al dood. De gewonde tiener bleef uit angst en paniek liggen, tot de Russische soldaat na een tijdje achter een pantserwagen verdween. Yuri stond op en rende weg.

Volledig scherm Yuri ging met zijn papa Ruslan hulpgoederen afhalen in Boetsja. © AP

De BBC kon het schrijnende verhaal van de tiener niet onafhankelijk verifiëren, maar het lijkt slechts een van de vele getuigenissen te zijn over de gruweldaden waaraan het Russische leger zich in Boetsja en op andere plaatsen ten noorden van Kiev schuldig maakte.

Alla, de mama van Yuri, wou meteen gaan kijken naar haar man om hem medische hulp te bieden, in de hoop dat hij enkel gewond was en niet overleden. Yuri smeekte haar om thuis te blijven, omdat hij vreesde dat ook zij zou worden afgemaakt. Alla werd op straat tegengehouden door buren. “Ze zeiden mij niet verder te gaan omdat de Russen iedereen doodden in de gebieden die ze onder controle hadden”, zegt Alla aan de BBC. De volgende dag mocht ze toch van de Russische militairen het lichaam van haar man Ruslan naar huis brengen. De wonden van Ruslan op beelden van zijn lijk blijken overeen te komen met het getuigenis van zijn zoon Yuri.

Ruslan was amper 49. Hij was advocaat en een actief lid van de gemeenschap, zegt zijn echtgenote. Hij werd begraven in de tuin van de gezinswoning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.