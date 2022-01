Youtubers vinden overwoekerde tuin vol kostbare klassieke bolides

Noorse aanklager wil dat terrorist Anders Breivik in cel blijft

Het Noorse openbaar ministerie beschouwt de veroordeelde terrorist en massamoordenaar Anders Behring Breivik (42) nog steeds als een zeer gevaarlijk man en wil hem daarom opgesloten houden. Breivik heeft voor de rechtbank verklaard dat hij is veranderd, maar is dat niet, zei aanklager Hulda Karlsdottir donderdag tijdens een rechtszitting in de gevangenis van Skien over een verzoek van de Utøya-moordenaar om voorwaardelijke vrijlating.

