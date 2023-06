YouTubers knallen met 100 kilometer per uur in Rome op auto met gezin, jongetje (5) overleden

Poetin: “Rusland had zich beter kunnen voorberei­den op Oekraïens tegenoffen­sief”

De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een ontmoeting met pro-Kremlinbloggers die dinsdag werd uitgezonden op televisie toelichting gegeven bij de militaire campagne in Oekraïne. Hij erkende onder andere dat er een “probleem is met aanvallen in Russische regio’s” en dat zijn land zich daar beter op had kunnen voorbereiden. Hij sprak ook over de mogelijke instelling van een ‘sanitaire zone’ in Oekraïne en de overweging van Moskou om zich terug te trekken uit de graandeal.