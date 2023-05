YouTuber die crash met vliegtuigje in scène zette riskeert 20 jaar cel

“Amerikaan­se YouTuber liet zijn vliegtuig bewust neerstor­ten”

De Amerikaanse YouTuber Trevor Jacob heeft zijn eenpersoonsvliegtuig bewust laten neerstorten. Zo oordeelt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Eind vorig jaar post Jacob een filmpje op zijn YouTube-kanaal waarin hij tijdens een vlucht plots motorproblemen krijgt. Vanuit verschillende hoeken filmt Jacob hoe hij met een parachutesprong zichzelf redt. Het vliegtuig crasht niet veel later in de bergen van Californië. De FAA ziet enkele verdachte feiten waaruit ze afleiden dat Jacob dit op voorhand had gepland. Ze trekken met onmiddellijke ingang zijn vliegbrevet in. Bekijk hier de beelden.