YouTube verwijdert geen leugens meer over verkiezingen VS

De aankondiging van de videowebsite, die eigendom is van Google, wijkt af van het oorspronkelijke beleid dat in december 2020 werd ingevoerd. Toen werd geprobeerd onware beweringen de kop in te drukken. Die werden voornamelijk door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de wereld in geholpen. Hij stelde dat hij de verkiezingen verloor van Joe Biden doordat de verkiezingen “gestolen” zouden zijn, zonder dat daar ook maar enig bewijs voor te leveren. Ook talloze gerechtelijke uitspraken in de VS weerspreken dat Trump de verkiezingen verloor door fraude, fouten of haperingen.