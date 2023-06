YouTube-ster MrBeast (25) wees uitnodiging voor gedoemde Titan-duikboot af, zegt hij: “Beetje eng dat ik erop had kunnen zitten”

KIJK. Man wandelt Amerikaan­se gevangenis binnen en steekt lobby in brand

In de Amerikaanse stad Crown Point in Indiana heeft een man maandag brand gesticht in een gevangenis. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij de lobby binnenwandelt en plots brandversneller over de grond giet. Vervolgens pakt hij een stuk papier en steekt dat in brand. Al snel ontstaat er een grote vlammenzee in de lobby. De brand kan uiteindelijk snel worden geblust en niemand raakt gewond. De politie heeft de dader nog niet kunnen arresteren.