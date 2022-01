Xiomara Castro legt eed af als eerste vrouwelijke president van Honduras

Raadkamer in Amsterdam beslist vrijdag over verlenging overleve­rings­de­ten­tie De Kock

Dave De Kock, die in Nederland in de cel zit maar in België berecht zal worden voor de ontvoering en dood van Dean Verberckmoes, verschijnt vrijdag voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank, die beslist of hij in overleveringsdetentie blijft. Dat is de tweede stap in de overlevingsprocedure, waartegen De Kock zich verzet.

