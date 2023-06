Xi prijst “vooruitgang” na ontmoeting met Blinken, Chinese topdiplomaat waarschuwt: “China en VS moeten kiezen tussen samenwerken of conflict”

updateChina en de VS moeten kiezen: samenwerking of conflict. Dat heeft de Chinese topdiplomaat Wang Yi tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd. Blinken is sinds zondag in Peking op bezoek. Het is het eerste bezoek van een Amerikaanse buitenlandminister aan China sinds 2018. Vandaag ontmoette hij ook de Chinese president Xi Jinping.

Zondag trof Blinken zijn Chinese collega Qin Gang. Het gesprek duurde uren en was veel langer dan gepland. Qin Gang zei te zijner tijd ook een bezoek aan de VS te kunnen brengen.

Relaties op “kritiek” punt

Maandag zat de Amerikaanse minister samen met Wang Yi, chef van de buitenlandcommissie van de Chinese Communistische Partij. Hij staat in de hiërarchie hoger dan de buitenlandminister. De topdiplomaat sprak van een keuze waar China en de VS voor staan: “Het is noodzakelijk om een keuze te maken tussen dialoog en confrontatie, samenwerking en conflict”, zo wordt de diplomaat na afloop van het onderhoud geciteerd door de Chinese staatszender ‘CCTV’. De relaties tussen de VS en China bevinden zich op een “kritiek” punt, zei Yi. Hij vraagt ook dat Washington stopt met “het hypen van de Chinese dreiging”.

Wang Yi heeft maandag zowat drie uur samengezeten met Blinken. De topdiplomaat beklemtoonde tijdens het gesprek dat China “geen enkel compromis” zal sluiten over Taiwan. “Het behoud van de nationale eenheid vormt altijd het hart van de fundamentele belangen van China”, zo klonk het. Peking zal daarover dan ook “geen compromissen sluiten of tegemoetkomingen doen”. China beschouwt Taiwan, dat onafhankelijk is sinds 1949, nog altijd als Chinees grondgebied.

Blinken maakte tijdens de bijeenkomsten in Peking “heel duidelijk” dat de VS zich niet willen loskoppelen van China. Hij sprak de wens uit de relatie tussen de twee grootmachten te stabiliseren en te voorkomen dat de concurrentie in een conflict verzandt.

Ontmoeting met Xi Jinping bevestigd

De Chinese president Xi Jinping ontving maandag in Peking de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Dat bevestigde het Chinese nieuwsagentschap Xinhua vlak voor de ontmoeting. Het is protocollair erg ongebruikelijk dat de Chinese leider op de valreep nog een ontmoeting aankondigt.

Volgens een Amerikaanse diplomaat ging het onderhoud tussen Xi en Blinken om 16.30 uur lokale tijd (10.30 uur in België) van start. “Ik hoop dat dit bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Blinken een positief resultaat zal opleveren voor de stabilisering van de betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten”, zo deelde Xi bij het begin van de ontmoeting mee aan de Engelstalige staatszender CGTN.

In tegenstelling tot Blinkens onderhoud met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang, duurde deze meeting met Xi maar zo'n 35 minuten, schrijft ‘NBC News’.

Blinken vertelde Xi dat de Amerikaanse president hem naar China had gestuurd omdat "hij gelooft dat de VS en China gedwongen zijn om de relatie op verantwoorde wijze te beheren.” “De Verenigde Staten zijn vastbesloten om dat te doen. Het is in het belang van de Verenigde Staten, in het belang van China en in het belang van de wereld”, zei Blinken. De Chinese president prees van zijn kant de “vooruitgang” en “overeenstemming” tussen Peking en Washington, ondanks de spanningen.

Ernstig gespannen

De betrekkingen tussen de VS en China zijn ernstig gespannen door een hele reeks controversiële kwesties. Onder andere de steun van China voor de oorlog van Rusland in Oekraïne, dreigementen van Peking aan het adres van Taiwan en het voortdurende handelsgeschil tussen de twee landen zorgen voor conflicten.

Verder zijn er onder meer spionagebeschuldigingen en Amerikaanse sancties tegen Chinese technologiereuzen. De behandeling van de Oeigoerse minderheid en de Chinese claims in de Zuid-Chinese Zee verzuren de betrekkingen tussen beide landen nog meer. De regering van president Joe Biden ziet China als de grootste geopolitieke uitdaging en treedt hard op tegen Peking.

