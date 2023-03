Xi Jinping nodigt Poetin uit voor bezoek aan China

“Wij zijn geen idioten”: Taiwan hekelt pogingen van China om “vrede­stich­ter te spelen” in Oekraïne

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Wu, is kritisch voor de Chinese president Xi Jinping die zich “probeert voor te doen als vredestichter in het conflict tussen Oekraïne en Rusland, maar zelf dreigt met oorlog tegen het eiland”. De Chinese leider kwam maandagmiddag aan in Moskou voor een driedaags bezoek en sprak met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over mogelijke vredesonderhandelingen met Oekraïne.