Xi Jinping minstens vijf jaar langer aan de macht in China: wat betekent dat voor ons? Stel hier uw vragen aan professor Jonathan Holslag

Iraanse autoritei­ten moeten poster van 50 vrouwen in hijab meteen verwijde­ren na PR-fiasco

De Iraanse autoriteiten hebben een PR-fiasco meegemaakt nadat ze een reusachtig billboard met vrouwen in hijab op een centraal plein in Teheran plaatsten. Het bord moest na minder dan een dag weggehaald worden omdat de vrouwen op de poster, of hun familieleden, bezwaar maakten. De vrouwen in kwestie wilden niet dienen als reclame voor de overheid of reclame voor het dragen van een hijab.

14 oktober