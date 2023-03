Xi en Poetin houden "informeel gesprek" van 4,5 uur

Poetin garandeert Chinese president Xi dat hij openstaat voor onderhande­lin­gen met Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping hebben tijdens hun ontmoeting in Moskou gesproken over mogelijke vredesonderhandelingen met Oekraïne. De twee staatshoofden hadden het voorts over hun vriendschappelijke banden en spraken hun wederzijdse respect uit. Het is de eerste keer dat Xi Moskou bezoekt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.