Xanne kreeg zware operatie in Londen die een einde moet maken aan haar spontane lachbuien

Op de keukentafel van Xanne van Ham staan nog drie boeketten bloemen. Een mand op het dressoir is volgestouwd met kaarten. “Ik denk dat ik wel honderd kaartjes heb gehad”, zegt Xanne. “En eten, heel veel eten. Vooral chocolade. Die is voorlopig nog niet op.” Het zijn cadeaus die ze heeft gekregen na haar zware operatie in een Londens ziekenhuis.

Vrolijke baby

Aanvankelijk lijkt er niets met haar aan de hand. Xanne is op het oog gewoon een heel vrolijke baby. Zo vaak lacht ze. Ze lacht zo veel, dat ze in groep 3 op haar kop krijgt van de juf. “Xanne lachte zonder aanleiding”, vertelt moeder Sheila de Waal. De Nederlandse wordt daarom onderzocht en de dokters stellen vast dat het lachen wordt veroorzaakt door spasme. Dat is nog niet alles. Vanaf groep 7 krijgt Xanne af en toe ‘wegvallers’. “Het is alsof ik een black out krijg. Meestal duren die twee minuten. Daarna kan ik me er niets van herinneren.”