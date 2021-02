“Wrevel over bouwvergunning voor Philippe Legrand (koning Filip) in de Vendée”

Zwart meisje (9) in VS met pepper­spray bespoten door politie

14:30 In de Verenigde Staten is een video opgedoken van politieagenten die pepperspray gebruiken tegen een 9-jarig zwart meisje in Rochester, in de staat New York. Het incident veroorzaakt een nieuwe golf van kwaadheid over het gebruik van geweld door de politie, zeker tegen Afro-Amerikanen.