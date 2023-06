Wrakstukken van Titan aangekomen in Canadese haven

Aantal doden door conflicten in de wereld bijna verdubbeld in 2022

In 2022 is het aantal doden als gevolg van conflicten in de wereld bijna verdubbeld (+96 procent) tot zo’n 238.000. Het is daarmee het dodelijkste jaar door gewapende conflicten sinds de genocide in Rwanda in 1994, waarbij in amper drie maanden tijd naar schatting 800.000 mensen omkwamen. Dat blijkt uit het zeventiende rapport van de Global Peace Index dat vandaag gepubliceerd werd door het Institute for Economics and Peace.