Wrak van gezonken Indonesische duikboot gevonden, alle 53 bemanningsleden omgekomen

De KRI Nanggala-402 was sinds woensdag vermist. Tijdens een militaire oefening van een torpedoaanval verdween de onderzeeër van de Indonesische zeemacht plots van de radar. Het contact met het in Duitsland gebouwde vaartuig ging op ongeveer 95 kilometer voor de kust van Bali verloren. Niet veel later werd duidelijk dat de duikboot was gezonken.

Drie stukken

Een grootscheepse zoektocht leidde zaterdag tot de vondst van een olievlek en enkele wrakstukken en voorwerpen uit de onderzeeër, waaronder een gebedskleed, een deel van het torpedosysteem en een fles smeermiddel voor de periscoop.

Zondag hebben zoekteams het wrak zelf gevonden. De onderzeeër bleek in drie stukken te zijn gebroken. “Met dit authentieke bewijs kunnen we bevestigen dat de KRI Nangala-402 is gezonken en dat alle 53 matrozen zijn omgekomen”, zei maarschalk Tjahjanto zondag op een persconferentie.

Opengebarsten

De autoriteiten vermoedden zaterdag met de vondst van de spullen al dat een deel van de romp was opengebarsten, door de waterdruk tijdens het zinken. Daarmee werd de hoop op overlevenden ook opgegeven. Sowieso zou zaterdag de voorraad zuurstof aan boord zijn opgeraakt.

“De voorwerpen die in de buurt van de laatst gekende locatie van de duikboot zijn gevonden, worden verondersteld onderdelen van de onderzeeër te zijn”, zei Tjahjanto op de persconferentie gisteren. “Deze voorwerpen zouden nooit uit de duikboot zijn geraakt tenzij er druk was.”

Volledig scherm De Indonesische legerchef Hadi Tjahjanto (midden) laat de gevonden wrakstukken zien tijdens een persconferentie. © EPA

De Indonesische president Joko Widodo bracht voor de aankondiging van de legerleiding zijn condoleances over aan de nabestaanden van de bemanning. “Alle Indonesiërs uiten ons diepe verdriet over deze tragedie, vooral tegenover de families van de bemanning”, liet de president weten. “Dit incident is een schok voor iedereen van ons.”

Moeilijk

De dagenlange zoektocht naar de KRI Nanggala-402, met hulp van oorlogsschepen, vliegtuigen en honderden militairen, is inmiddels veranderd in een grote bergingsoperatie. De autoriteiten waarschuwen dat dit een moeilijke en gevaarlijke onderneming zal worden.

De onderzeeër is gelokaliseerd op zo’n 850 meter diepte, terwijl die gebouwd is om tot 500 meter diepte te duiken. Het is niet bekend waardoor de 44 jaar oude onderzeeër in de problemen is geraakt. Volgens de autoriteiten was die zeewaardig.

Volledig scherm Beelden van de zoekoperatie zaterdag. © AFP

Meer info over de onderzeeër:

Kaart:

