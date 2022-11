Wouter Mouton en andere Belgische activist krijgen 2 maanden cel na klimaatactie bij kunstwerk ‘Meisje met de parel’

De Belgische activist Wouter Mouton (45) krijgt 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, nadat hij tijdens een klimaatactie vorige week in Den Haag zijn hoofd had vastgeplakt aan het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’. Mouton is een veganist die zich eerder ook al in de belangstelling werkte met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België in het voetbal. Hij noemde in de rechtbank het risico voor het kunstwerk “aanvaardbaar”, omdat hij wist dat er glas voor zat. Een tweede Belg die de actie filmde, kreeg dezelfde straf. De twee moeten nu meteen een maand de cel in.

“Cultureel erfgoed aangevallen”

Het Openbaar Ministerie (OM) had vanmiddag in de rechtbank in Den Haag vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist tegen de twee Belgische activisten. De Nederlandse procureur noemde het schilderij uit 1665 tijdens een zogeheten supersnelrechtzitting “een werk van onschatbare waarde”. Hij vindt dat "cultureel erfgoed is aangevallen".



Eerder maakte het betrokken museum al bekend dat het beglaasde schilderij niet beschadigd is geraakt bij de actie, maar de lijst en de achterplaat wel. In totaal is sprake van 2.000 euro schade. “Het had ontzettend mis kunnen gaan”, sprak de procureur. “Het glas had kunnen breken, je weet niet hoe bezoekers kunnen reageren. Verdachten hebben een groot risico genomen.”

Ontkenning

Wouter Mouton (45) had zijn hoofd vastgeplakt aan het schilderij ‘Meisje met de parel’. De tweede verdachte, Pieter G. (42), had de actie gefilmd. "Zonder het filmen zou deze actie het grotere publiek nooit hebben kunnen bereiken", zei het OM hierover. G. zelf ontkende iets te hebben geweten van de plannen. Hij zei dat hij voor een project beelden aan het maken was.

Demonstranten vandaag bij de rechtbank in Den Haag waar de twee Belgische mannen zich voor de supersnelrechter moesten verantwoorden.

“Duidelijk signaal nodig”

Het OM wou ook een proeftijd van twee jaar voor het duo. "Dit had heel erg mis kunnen gaan", zei de procureur over de actie. "We hebben het over eeuwenoude kunst.” Volgens het Nederlandse gerecht hebben de verdachten een groot risico genomen, is de grens van het toelaatbare overschreden, en moest met de straf een "duidelijk signaal" worden afgegeven.

De advocaten van de verdachten vroegen om vrijspraak voor hun cliënten. Zo wees de verdediging van Mouton erop dat het schilderij zelf niet beschadigd is geraakt, en betoogde de advocaat van G. dat hij geen activist is maar een journalist "die verslag wilde doen".

Bezoekers fotograferen het 'Meisje met de Parel' van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag.

“Ik beken volledig,” zei Wouter Mouton zelf aan het begin van de zaak. Pieter G. was voorzichtiger: “Ik heb het alleen vastgelegd. Ik wilde een film maken van een actie van twee activisten.”

Klimaat

Mouton droeg tijdens de actie een t-shirt van actiegroep ‘Just Stop Oil’. “Ik heb het nog steeds aan,” zei hij tegen de rechter, na een week voorlopige hechtenis. “Wilt u het zien?”

Volgens Mouton had hij van tevoren goed uitgezocht of zijn actie het bekende schilderij van Johannes Vermeer in gevaar zou brengen. Hij was er naar eigen zeggen “vrij zeker van” dat dit niet zou gebeuren, legde hij aan de rechter uit. Zo had hij onderzocht of de glasplaat het hele schilderij bedekte en gebruikte hij naar eigen zeggen ook niet de volledige hoeveelheid lijm die in de tube zat. De activist besloot dat het risico voor het schilderij “aanvaardbaar” was. De rechter vroeg zich af hoe zeker je daar van kan zijn.

Klimaatactivist Wouter Mouton bond zich eerder onder meer vast aan de doelpaal tijdens de Bekerfinale tussen Anderlecht en AA Gent.

De Belgische klimaatactivist pakte af en toe zijn moment in de rechtszaal om de “door pers en politiek genegeerde” klimaatcrisis onder de aandacht te brengen, onder applaus van de publieke tribune. “Over vijf jaar zal niemand meer over corona of de Oekraïne-oorlog babbelen, maar zal het klimaat nóg urgenter zijn”, zei hij.

Meteen straf uitzitten

Uiteindelijk besliste de rechtbank in Den Haag de twee mannen te veroordelen tot twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter vond de vernieling bewezen en zei ook dat de actie voor veel mensen “schokkend” was. “Iedereen kan zich iets voorstellen bij de kwetsbaarheid van zo’n schilderij en het feit dat het mogelijk verloren had kunnen gaan als het verkeerd was gelopen.” Wel liet ze meewegen dat ze met haar straf niet elk initiatief tot demonstreren wilde ontmoedigen. “In dat spanningsveld bevind ik me.”

Volgens Nederlandse media moeten de twee de straf meteen uitzitten. De rechter vreest immers dat ze gelijkaardige acties zouden uitvoeren.

Rechtbanktekening van de verdachten Wouter Mouton en Pieter G.

Derde verdachte

Een derde (eveneens Belgische) verdachte (45), die zijn hand tegen het achterpaneel van ‘Meisje met de parel’ plakte en een rode vloeistof uitgoot over Mouton, ging niet akkoord met een supersnelrechtzitting vandaag. Zijn zaak wordt vrijdag behandeld voor de politierechter. De hoop bij David S. was dat hij pas in een later stadium voor een meervoudige kamer (met drie rechters) zou komen te staan, omdat hij vindt dat zijn zaak “complex” is. Zijn mening is dat hier geen sprake was van vernieling, maar van een demonstratie.

“Bij snelrecht staat een verdachte binnen zeventien dagen voor de rechter, bij supersnelrecht binnen drie tot zes dagen”, legt de Nederlandse overheid uit over het systeem van supersnelrecht. “Snelrecht en supersnelrecht zijn onderdeel van het lik-op-stukbeleid van de Nederlandse politie en justitie. Hierbij handelen zij strafzaken zo snel mogelijk af.” Snelrecht of supersnelrecht wordt alleen toegepast bij zaken die vrij makkelijk te bewijzen zijn.

