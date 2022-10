Wouter Mouton en andere Belgische activist die beroemd kunstwerk viseerden woensdag al voor Nederlandse ‘supersnelrechter’

De beelden van de klimaatactie in het Nederlandse museum vorige week gingen de wereld rond. Nadat klimaatactivisten eerder ook al tomatensoep over een schilderij van Vincent van Gogh en aardappelpuree over een Claude Monet hadden gegooid, sloegen activisten donderdag toe in het Mauritshuis in Den Haag. Eén plakte zich met zijn hoofd aan het - beglaasde en daardoor niet beschadigde - schilderij, een andere overgooide de eerste met soep en plakte zich met zijn hand vast aan het achterpaneel, een derde filmde.



Al snel bleken de drie betrokkenen de Belgische nationaliteit te hebben. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Eén van hen - de hoofdplakker - is een bekende Belgische klimaatactivist: het gaat om Wouter Mouton, die eerder al verschillende opvallende klimaatacties in ons land hield. Zo werkte hij zich ook al in de belangstelling met acties tijdens de Ronde van Vlaanderen en de finale van de Beker van België.