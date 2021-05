Wouter De Vriendt (Groen) wil maatregelen tegen Israël: “Straffeloosheid moet stoppen”

india Grote reddingsac­tie voor Anil (4) na val in 30 meter diepe put

9 mei In het noorden van India loopt een grote reddingsactie succesvol af nadat een vierjarig jongetje in een 30 meter diepe boorput viel. De kleine Anil Dewasi was aan het spelen op de boerderij van zijn vader. Hij tilde het deksel van de put op omdat hij in de schacht wilde kijken. Hij verloor zijn evenwicht en tuimelde erin. De reddingsactie duurde maar liefst 18 uur.