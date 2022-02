Would-be rapster en experts in cyberbeveiliging: dit is het koppel dat 4 miljard aan gestolen bitcoins probeerde wit te wassen

Zij omschrijft zichzelf als “seriële ondernemer”, “productief schrijfster” en “surrealistisch rapster”, hij als “ondernemer in de techsector”, “programmeur” en “investeerder”. En allebei geven Heather Morgan (31) en Ilya Lichtenstein (34) advies over cryptomunten en hoe je je best kan beschermen tegen cybercriminelen, onder meer op sociale media. Tot het koppel dinsdag plots beschuldigd werd van het witwassen van maar liefst 4,5 miljard dollar (4 miljard euro) aan gestolen bitcoins en van de ene dag op de andere het voorwerp werd van zowel fascinatie als spot.

Het Amerikaanse gerecht meldde dinsdag trots dat het zijn grootste diefstal van cryptomunten ooit had opgelost. Het nam voor in totaal 3,6 miljard dollar (3,1 miljard euro) aan bitcoin in beslag, die gelinkt werd aan een hack van het digitale wisselkantoor Bitfinex in 2016.

Meteen werd ook bekendgemaakt dat er een koppel was opgepakt op beschuldiging van het witwassen van geld en het oplichten van de Amerikaanse staat. Het bleek te gaan om Heather Morgan (31) en Ilya Lichtenstein (34) uit New York. Ze werden gearresteerd in Manhattan en zouden de gestolen bitcoin onder meer uitgegeven hebben aan goud en betaalkaarten van supermarktketen Walmart ter waarde van 500 dollar (440 euro).

Valse namen

Met die laatste betaalden ze bijvoorbeeld aankopen bij Hotels.com en Uber. Verder zouden ze volgens de openbare aanklagers rekeningen geopend hebben onder valse namen, kleine sommen geld versast hebben om geen aandacht te trekken en die bewegingen via computers zelfs geautomatiseerd hebben.

In totaal zouden ze meer dan 2.000 illegale transacties uitgevoerd hebben met 119.754 gestolen bitcoin. Opmerkelijk: volgens justitie werden de transacties destijds geschat op 71 miljoen dollar, maar zou de waarde intussen gestegen zijn tot meer dan 4,5 miljard.

Heather Morgan blijkt de kleurrijkste van de twee te zijn. Ze omschrijft zich op LinkedIn als “seriële ondernemer” en “surrealistisch artiest/rapper”. Daarnaast werkt ze als coach voor bedrijven, influencer, schrijfster, schilder en modeontwerpster. Een van haar creaties is een handtassenlijn geïnspireerd op ketchupvlekken. En een recent artikel luistert - ironisch genoeg - naar de titel “Tips om je bedrijf te beschermen tegen cybercriminelen”.

Vooral als rapster - ze noemt zichzelf ‘Razzlekhan’ - is Morgan momenteel het voorwerp van spot. In een van haar amateuristische uitziende video’s is ze te zien terwijl ze in een gouden trainingspak door het financiële district in New York loopt. Ze vertelt dat ze een echte “risk taker” en een stoere “money maker” is, een “Crocodile of Wall Street”. Heel veel views kreeg ze daar echter niet voor, toch niet vóór haar arrestatie.

Haar echtgenoot Ilya Lichtenstein - die zich ‘Dutch’ laat noemen - vertelt op LinkedIn dat hij ondernemer in de techsector is, programmeur en investeerder. Als investeerder heeft hij naar eigen zeggen een voorkeur voor “veelbelovende start-ups en cryptotechnologie”.

Times Square

Het is niet duidelijk wanneer de twee elkaar leerden kennen, maar in een post op Facebook vertelt hij wel op welke opmerkelijke manier hij Morgan ten huwelijk vroeg. Dat deed hij met een “vreemde en creatieve marketingcampagne langs verschillende kanalen”. Zo hing hij overal in New York City posters op van Razzlekhan, onder meer op een billboard op het bekende Times Square.

Volledig scherm Ilya Lichtenstein en Heather Morgan. © RV

Het koppel woont momenteel in een appartement met twee slaapkamers en twee badkamers op de bovenste verdieping van een luxeflatgebouw van 42 verdiepingen op de hoek van Wall en Water Street in New York. Geschatte waarde: 1 miljoen dollar (900.000 euro). Ze zouden de flat echter huren en niet gekocht hebben.

Dinsdagmiddag verschenen ze een eerste keer voor de rechter in Manhattan. Hun borg werd vastgesteld op vijf miljoen dollar voor Lichtenstein en drie miljoen dollar voor Morgan. Hun ouders moesten hun huis in onderpand geven, zodat de rechtbank zeker is dat ze niet vluchten.

Morgan droeg een witte kaptrui in de rechtszaal en keek regelmatig om naar haar ouders, die in het publiek zaten. Zij en Lichtenstein worden nu allebei onder huisarrest geplaatst met een elektronische enkelband. Ze mogen in afwachting van hun proces geen transacties doen met cryptomunten.

Ze riskeren een gevangenisstraf van 25 jaar.

