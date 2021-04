Wordt zij de opvolgster van Merkel? Duitse Groenen nomineren 40-jarige Annalena Baerbock als kanselierskandidate en de peilingen staan gunstig

Tot 18 jaar cel voor jongeren die Franse agenten met molotov­cock­tails aanvielen

18 april Het hof van assisen van Parijs heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf jongeren in beroep veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 18 jaar voor de aanval op enkele politieagenten in het Franse Viry-Chatillon, zo'n twintig kilometer ten zuiden van Parijs. Acht anderen werden vrijgesproken. Bij de aanval in 2016 raakten twee agenten zwaargewond en twee anderen lichtgewond.