Wordt Trump gearresteerd in zaak Stormy Daniels? “Niet door politie van bed gelicht, wél een mugshot”

Hoewel Trump in zijn leven al talloze malen voor de rechter is gedaagd, is de ex-president nog nooit daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd. Openbare aanklager Alvin Bragg uit New York lijkt daar nu echter verandering in te brengen. Volgens goed geïnformeerde Amerikaanse media treft Bragg de allerlaatste voorbereidingen voor een strafzaak tegen Trump. Komende week zou al een aanklacht kunnen volgen.

De zaak draait om pornoactrice Stormy Daniels, met wie Trump naar verluidt in 2006 een affaire had. Toen Daniels - echte naam Stephanie Clifford - uit de school dreigde te klappen, kreeg ze 130.000 dollar (zo’n 122.000 euro) zwijggeld overgemaakt door Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen. Die betaling - toevallig vlak voor de presidentsverkiezingen van 2016 - gebeurde echter in opdracht van Trump, stelt aanklager Bragg.

Presidentsrace 2024

Indien aangeklaagd, is Trump de eerste oud-president die strafrechtelijk wordt vervolgd. De zaak is om meer redenen pikant. Strafrechtelijke vervolging kan de presidentsrace in 2024 beïnvloeden. De flamboyante zakenman maakte afgelopen november bekend dat hij Biden wil onttronen en zich in de Republikeinse race werpt. De 76-jarige Trump leidt momenteel in de peilingen, nog voor rijzende ster Ron DeSantis, gouverneur van Florida, waarvan iedereen verwacht dat hij zich kandidaat stelt.

Trump beweert dat hij dinsdag gearresteerd wordt

Zodra er een aanklacht volgt, duurt het nog minstens een jaar voordat Trump daadwerkelijk terecht staat. Dat is namelijk de doorlooptijd voor een gemiddelde zaak in New York, zegt Karen Friedman Agnifilo, voormalig assistent-aanklager in Manhattan, New York. “En Trumps zaak is nog zeer atypisch ook.” Het maakt de kans aanzienlijk dat Trump midden in campagnetijd of zelfs na de verkiezingen in de rechtbank staat.

Quote Ik ben verrast, dit ruikt naar politieke vervolging Voormalig vice-president Mike Pence over de mogelijke vervolging van zijn oude baas Stap één is echter daadwerkelijke vervolging. Volgens Trump zelf wordt hij komende dinsdag al gearresteerd, zo liet hij zaterdag op zijn eigen sociale medium Truth Social weten. Volstrekt onduidelijk is echter hoe hij daarbij komt. De openbare aanklager heeft niet gereageerd en volgens een eigen woordvoerder heeft de ex-president ook geen bericht van het gerecht gekregen.

Een snelle aanklacht lijkt desalniettemin logisch. Deze maand werd Trump namelijk opgeroepen om voor een zogenaamde ‘Grand Jury’ te verschijnen. Zo'n oproep is in de VS voorwaarde voor eventuele vervolging.

Een echte arrestatie, waarbij de politie Trump thuis in Florida of elders van zijn bed licht, is volgens juridische experts echter zeer onwaarschijnlijk. In ‘witteboordmisdaadzaken’ maakt de openbare aanklager doorgaans een afspraak met de advocaten van verdediging. Vervolgens meldt de verdachte zich netjes op de afgesproken datum en tijd bij de aanklager. In Trumps geval zal hij dan naar zijn voormalige thuisstad New York afreizen.

Vingerafdrukken en politiefoto

Trump zal bovendien niet in hechtenis worden genomen. Gezien zijn bekendheid en omdat hij aan de presidentiële verkiezingen meedoet, zal de rechter hem niet als vluchtgevaarlijk beschouwen. De oud-president wordt in dat geval vrijwel zeker meteen op borgtocht vrijgelaten. Hoogstens moet hij een fikse borgsom overmaken.

Desalniettemin blijft deze vorm van arrestatie pijnlijk. Trumps vingerafdrukken zouden worden afgenomen en er wordt een politiefoto van hem gemaakt. In Amerika wordt deze ‘mugshot’ bovendien gedeeld met de pers, waardoor Trump dan in een rijtje celebrity-mugshots belandt die voor altijd op het internet te vinden zijn.

“Politieke vervolging”

Zelf beweert Trump niets te hebben misdaan. Hij ontkent zowel de affaire met pornoster Stormy Daniels als dat hij zwijggeld heeft laten betalen. Er is volgens hem sprake van een politieke vervolging door de Democratische aanklager Alvin Bragg.

Volledig scherm Voormalig president Donald J. Trump op 18 maart tijdens een worstelwedstrijd. © AP Ook diverse Republikeinse kopstukken hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Volgens Republikeins voorzitter Kevin McCarthy van het Huis van Afgevaardigden zou eventuele vervolging van “schandalig machtsmisbruik” getuigen. Mike Pence, vice-president onder Trump, claimde tegen ‘Breitbart News’ verrast te zijn. “Dit ruikt naar een politieke vervolging”, zei hij.

Capitool-aanval

Mocht de zaak voor Trump toch met een sisser aflopen, dan is hij nog lang niet uit de problemen. Er lopen nog diverse andere onderzoeken tegen hem, waaronder de inmenging bij de presidentsverkiezingen in de staat Georgia. Nog explosiever is het onderzoek naar zijn rol bij de aanval op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 door duizenden Trump-aanhangers. Het meenemen van talloze vertrouwelijke ‘top secret’ documenten door Trump na zijn aftreden wordt eveneens onderzocht.

