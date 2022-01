Wordt Partygate Boris Johnson fataal? Topambtenaar en politie onderzoeken feestjes Britse premier

Onderzoek geopend naar chirurg die röntgenfo­to van Bata­clan-overlever wou verkopen

In Parijs is een onderzoek geopend naar de Franse chirurg Emmanuel Masmejean, zo heeft het parket bekendgemaakt. De man probeerde op een online veiling een röntgenfoto van een van de slachtoffers van de aanslagen in de Bataclan te verkopen.

