Wordt ook ons land getroffen door dichtdraaien gaskraan naar Bulgarije en Polen? “Situatie is ernstig, maar België is voorbereid”

Rusland heeft de levering van gas aan Polen en Bulgarije stopgezet. Dat kondigde de Russische energiegigant Gazprom aan. Ook het Poolse gasbedrijf PGNiG bevestigde dat de gaskraan gesloten werd. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, reageerde dat Europa “voorbereid” is op een onderbreking van de Russische gasleveringen. Maar wat is de impact op ons land? Volgens minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) is ons land alvast “volledig voorbereid”. Econoom Johan Albrecht (UGent) geeft meer uitleg.

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde vorige maand dat Rusland alleen nog betalingen in roebels zou aanvaarden voor zijn gas. Volgens de Europese Unie vormt dat echter een inbreuk op de sancties. De Russische beslissing om naast Polen nu ook Bulgarije te treffen, is opmerkelijk. Terwijl Polen zich altijd openlijk heeft uitgesproken tegen de Russische vraag om betaling in roebels, bleef Bulgarije steeds aan de zijlijn in het conflict. Het land stuurde bovendien geen wapens of andere militaire hulp naar Oekraïne.

Ook ons land zal de gevolgen van het dreigement van Poetin voelen, terwijl onze energieprijzen zich nu al op een recordhoogte bevinden. Voorlopig is er volgens het kabinet van Van Der Straeten wel geen impact op de Belgische bevoorrading van aardgas. België is een draaischijf voor gasbevoorrading Europese Unie, en kent een zeer klein aandeel Russisch gas voor eigen verbruik (6%). Bovendien is de haven van Zeebrugge een troef, met meer dan voldoende capaciteiten om LNG gas in te voeren.

“De situatie is ernstig maar België is volledig voorbereid”, aldus het kabinet. “Deze trieste escalatie van Rusland toont nog maar eens aan hoe de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt gebruikt als wapen. De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen opnieuw. Hoge prijzen die Belgische gezinnen, bedrijven en onze industrie onder druk zetten. De versnelling van de energietransitie is meer dan ooit essentieel."

“Poetin wil zorgen voor paniekreactie”

Volgens econoom Johan Albrecht (UGent) wil Poetin nu vooral een sterk signaal geven aan de rest van Europa. “We mogen onze onafhankelijkheid van Rusland niet negeren, want Rusland kan de Europese economie hard pijn doen”, zegt Albrecht. De econoom benadrukt dat de gasprijs bepaald wordt op Europees niveau. De onzekerheid die er momenteel op de markt is, geldt dus voor heel Europa en niet alleen voor Polen en Bulgarije. Zo is de gasprijs op twee dagen tijd met ongeveer 20 procent toegenomen, en dat voor heel Europa.

“Poetin kan de gaskraan naar heel Europa dichtdraaien mocht hij dat willen, maar dat is op korte termijn niet aan de orde”, aldus Albrecht. Op lange termijn is het wel mogelijk dat ook België wordt getroffen, verduidelijkt de professor. In het geval dat ook de leveringen naar Duitsland – dat in grote mate afhankelijk is van Russisch gas – worden stopgezet, zou dat volgens Albrecht gevolgen kunnen hebben voor alle andere Europese landen.

Volgens Albrecht moeten de mensen thuis zich vooral bezighouden met de langetermijnmarkten. “Die reageren veel trager”, zegt hij. “Mocht de gasprijs op de kortetermijnmarkten volgende week weer dalen, dan is er eigenlijk niets gebeurd voor de consument thuis”, legt Albrecht uit. De paniek op de markt zal echter wel een impact blijven hebben op de prijzen.