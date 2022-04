Wordt Marine Le Pen de volgende Franse president? Extreemrechtse kandidate snoept steeds meer kiezers af van Macron

Vaccinatie­plicht vanaf 60 jaar weggestemd in Duits parlement

In Duitsland komt er geen vaccinatieplicht tegen het coronavirus voor oudere mensen. Een meerderheid in de Bondsdag stemde donderdag tegen een compromisvoorstel van volksvertegenwoordigers van de zogenaamde “verkeerslichtcoalitie” (“Ampelkoalition”), dat voorzag in een prikplicht vanaf 60 jaar.

14:36