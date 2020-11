Wordt het Biden of Trump? Stel hier uw vragen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Onze opinie. De Amerikaan­se democratie zal verzet van Trump niet dulden, maar het vreet

5:34 Wordt het straks Four More Years Donald Trump of neemt Joe Biden het roer over? Welke zeventiger straks de Amerikaanse presidentsverkiezing ook wint, de oudste en grootste democratie ter wereld staat voor een belangrijke test. Verkiezingen zijn doorgaans een feest voor de democratie. Maar al weken, zeg maar maanden, hangt er een verdorven luchtje in de feestzaal.