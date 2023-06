Wordt de kans op redding nu groter? 6 vragen aan maritiem expert over het kloppende geluid

Tirol is de populair­ste autovakan­tie bij Vlamingen: Johnny en Gerd vertellen waarom ze met hun gezin de Tiroler bergen verkiezen

Een stevige bergwandeling, een duik in een van de vele verfrissende openluchtzwembaden of een avontuurlijke namiddag op het hoogteparcours en de rodelbaan: niet de Costa Brava, de Provence of de Côte d’Azur, maar Tirol in Oostenrijk blijkt dé favoriete bestemming van de Belg om op autovakantie te gaan. Johnny De Bel en Gerd Van Meerbergen trekken er deze zomer elk met hun gezin naartoe. “Het is een paradijs voor kinderen.”