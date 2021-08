Woordvoerder: taliban komen snel met regeermodel

Saïd (28) is één van de 33 Belgen die vrijdag Afghanis­tan kon ontvluch­ten: “Ik ben mijn familie verloren in de mensenmas­sa”

6:53 Saïd (28) is één van de 33 Belgen die vrijdag Afghanistan kon ontvluchten. Vrijdagavond om 19.50 uur landde hij in Islamabad na een helse tocht. De Antwerpenaar stond 11 uur lang aan de poorten van de luchthaven in Kaboel, na een helse rit van 150 kilometer samen met zijn familie langs tal van talibancheckpoints. “Plots zwaaide een militair aan de luchthaven met een Belgische vlag, ik toonde mijn paspoort.” De Antwerpenaar werd naar het Nederlandse vliegtuig gebracht, zijn familie... die verdween spoorloos in de mensenmassa.