Woordvoerder Kremlin: “Rusland zal militaire oefeningen voortzetten”

Proces aanslagen Parijs hervat met ondervra­ging van ‘man met het hoedje’: “Alle moslims hebben de taak om de jihad te doen”

In Parijs is het assisenproces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015 dinsdag, na een pauze van meer dan twee weken, opnieuw begonnen. Met die hervatting komt het proces in een nieuwe fase, de ondervraging ten gronde van de veertien aanwezige beschuldigden. Mohamed Abrini wordt als eerste ondervraagd. De aanslagen waren volgens hem “een antwoord op het geweld van het Westen”.

11 januari