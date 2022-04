Woning volledig van de kaart geveegd door gasexplosie in Nederland: moeder en dochter gered, vader nog onder puin

Na een gasexplosie in een huis in de Nederlandse stad Oldenzaal zijn vanochtend twee mensen levend vanonder het puin gehaald. Met een derde slachtoffer, die nog onder de volledig ingestorte woning ligt, hebben de hulpdiensten contact. Dat melden onze collega’s van AD.nl.

In het huis aan de Hoefsmid woont een gezin van vijf personen. Vader, moeder en één van de dochters waren tijdens de explosie in de woning. De zoon was buiten de woning en de tweede dochter was niet thuis.

De moeder en één van de dochters zijn door de Nederlandse hulpdiensten vanonder het puin gehaald. Het duo is naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is voorlopig niets bekend. De vader van het gezin ligt nog onder het puin, maar de hulpdiensten hebben contact met de man. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is.

Er worden ook speurhonden ingezet, maar dat is volgens een woordvoerder van de brandweer, puur uit voorzorg. Signalen dat er nog meer personen onder het puin liggen zijn er niet. Mensen uit de buurt hebben gezien dat de zoon des huizes na de explosie in shock was.

Lokaliseren van slachtoffers

De hulpdiensten hebben buurtbewoners gevraagd om kruiwagens te brengen, zodat hiermee puin kan worden geruimd. Teams van Specialisme Technische Hulpverlening (STH) zijn onderweg. Deze teams zijn uitgerust met speciaal gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een veilige weg uit het puin te creëren.

De brandweer roept intussen op om alle hulpdiensten de ruimte te geven. “Kom niet naar het incident toe”, klinkt het op Twitter.

Volledig scherm Van de woning schiet niets meer over. © Dennis Nengerman (News United)

Gasexplosie

Het huis is ingestort door een gasexplosie, bevestigt de brandweer. Dat gebeurde rond kwart voor tien vanochtend, in de kelder van de woning. Buurtbewoners zeggen dat er bij het huis gewerkt werd aan de installatie van laadpalen. Bij die werkzaamheden zou een gasleiding zijn geraakt, maar die informatie is nog niet officieel bevestigd. Het is onduidelijk of de monteurs op het moment van de explosie ook daadwerkelijk aan het werk waren.

Het ingestorte huis werd gebouwd in 2015. Op beelden is te zien dat de muren zijn weggeslagen en het dak op de grond ligt. De ravage is enorm. Een auto die bij het huis staat, is bedekt met puin. De elektriciteit is uitgevallen in de woonwijk er is een gasstoring. Medewerkers van de Nederlandse nutsmaatschappijen Cogas en Enexis zijn ter plaatse.

Omstanders en betrokkenen worden opgevangen bij de plaatselijke hockeyvereniging, laat de brandweer nog weten. Daar kunnen ze over het incident praten en elkaar steunen.

Volledig scherm Het huis in Oldenzaal in oorspronkelijke staat. © Google Maps

Volledig scherm Huis ingestort aan de Hoefsmid in Oldenzaal na een gasexplosie. © Robin Hilberink

Volledig scherm De woning aan de Hoefsmid is volledig ingestort. © News United