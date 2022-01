Woning beschoten in Rotterdam, politie vindt mogelijk explosief onder auto

Uitzonder­lijk dieren­nieuws uit Kenia: olifant bevallen van tweeling

In het Samburu Reservaat in Kenia is een olifant bevallen van een tweeling. Volgens deskundigen gebeurt dat statistisch gezien maar één keer om de honderd jaar. Dat meldt de Britse liefdadigheidsinstelling Save the Elephants donderdag.

20 januari